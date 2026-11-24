Atenea acaba de publicar una guía de voto, Votar con criterio, con una virtud poco común en campaña: da por resuelta la pregunta que acapara el debate y se ocupa de la siguiente. Si las encuestas aciertan y PP y Vox suman holgadamente la mayoría absoluta, lo que se decide el domingo no es si habrá relevo, sino qué Gobierno lo sustituye. Comparto el planteamiento. Pero creo que hay una pregunta anterior, más prosaica y menos discutida: no qué Gobierno, sino quiénes.

La guía sostiene que Vox no dispone hoy de un banquillo de gestores con experiencia y que ha perdido por el camino a buena parte de sus perfiles técnicos. Es muy posible. Pero conviene llamarlo por su nombre: es una opinión fundada, no un hecho demostrado. Ningún partido publica el organigrama que lleva en la cabeza, y los banquillos se descubren el día de los nombramientos. Tampoco debemos consolarnos pensando que el problema es de uno solo. El PP tiene más cuadros, sobre todo en ayuntamientos y comunidades, pero no le sobran. Y dirigir una consejería no es lo mismo que llevar una secretaría de Estado, negociar en Bruselas o responder ante el Tribunal de Cuentas.

La aritmética es tozuda. La Administración General del Estado cuenta con unos 762 altos cargos, una cifra récord, a los que se suman cientos de asesores. Quien gane tendrá que cubrir buena parte de esos puestos en pocas semanas. Y aquí surge la pregunta incómoda. ¿Quién, con una carrera sólida, abandona su puesto por otro peor pagado e inestable? Un puesto sometido a escrutinio permanente, con incompatibilidades que le condicionan años después del cese y con un riesgo reputacional, incluso judicial, que hace veinte años no existía. Algunos lo harán por vocación de servicio, y merecen todo el reconocimiento. Pero no bastan para cubrir setecientos puestos.

Conviene no equivocar el diagnóstico. España no carece de talento en el Estado. Lo tiene, y en abundancia, en sus cuerpos técnicos: abogados del Estado, inspectores de Hacienda, interventores, técnicos comerciales, diplomáticos, inspectores del Banco de España. Son profesionales seleccionados por oposiciones exigentes, que conocen la Administración por dentro y que sostienen el país gobierne quien gobierne. Lo que escasea es otra cosa: talento dispuesto a ocupar la capa política, la de libre designación. Y esa capa no ha dejado de crecer, nutrida cada vez más por personas ajenas a la función pública, elegidas por confianza antes que por trayectoria.

De ahí extraigo una conclusión que quizá no guste a todos. Si el Estado no es capaz de atraer a los mejores para dirigir todo lo que hace, tal vez el problema no esté solo en a quién nombra, sino en cuánto pretende hacer. Cada nueva intervención necesita a alguien que la dirija: un precio que se fija, un sector que se subvenciona, una empresa en la que se entra, un organismo que se crea. Si ese alguien no es el más capaz, la intervención no solo es discutible en sus fines; es, además, deficiente en su ejecución. Un Estado que se mete en todo acaba dirigido, en buena parte, por quien está disponible, no por quien sabe.

No es una idea nueva. Los maestros de la Escuela de Salamanca advirtieron hace cuatro siglos de los límites del conocimiento de quien gobierna. Juan de Lugo llegó a escribir que el precio justo matemático solo lo conoce Dios. Lo que vale para el precio vale para muchas de las decisiones que hoy pretende tomar el poder político: nadie reúne desde un despacho la información necesaria para tomarlas bien.

No se trata, por tanto, de debilitar el Estado, sino de concentrarlo: menos perímetro y mejor núcleo. Que haga lo que solo él puede hacer y que lo haga bien: justicia, seguridad, defensa, una regulación clara y estable, unos servicios públicos que funcionen. Y que lo dirijan profesionales seleccionados por mérito, como propone la propia guía de Atenea. Reducir lo que el Estado decide y profesionalizar a quien lo decide son dos caras de la misma reforma. Lo primero sin lo segundo deja un Estado pequeño y mal dirigido. Lo segundo sin lo primero deja un Estado grande que nunca encontrará gestores suficientes.

Se me dirá que la solución es pagar mejor a los cargos públicos. Probablemente haya que hacerlo, aunque sea impopular. Se me dirá también que el problema está en los partidos, que seleccionan por lealtad antes que por mérito. También es cierto, y precisamente por eso el votante tiene algo que exigir.

Propongo una exigencia sencilla para estos últimos días de campaña. Que los partidos que aspiran a gobernar digan, antes del 29 de noviembre, quiénes ocuparían Hacienda, Justicia, Interior o Exteriores, y con qué equipos. Los programas importan, pero un programa vale lo que valen las personas capaces de aplicarlo; lo dice la propia guía. Votar programas sin conocer a los equipos es votar a medias.

El domingo sabremos quién gana. No sabremos todavía quién gobierna. Y esa respuesta depende, en buena medida, de lo que le pidamos hoy al Estado.