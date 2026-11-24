Pedro Sánchez ha convertido su entrevista en RNE en un ejercicio de triunfalismo electoral y ataques preventivos a la oposición. El presidente se ha mostrado convencido de que ganará las próximas elecciones y seguirá en La Moncloa, mientras acusa por adelantado al PP y a Vox de no aceptar el resultado de las urnas si no les favorece. "No van a aceptar el resultado electoral y eso es muy grave", ha afirmado, llegando a sostener que "el PSOE siempre ha aceptado el resultado electoral y el PP no lo ha hecho".

El jefe del Ejecutivo ha insistido en que las formaciones de la derecha "están diciendo que si no hay trampas, aceptarán el resultado electoral, con lo que están diciendo que si no suman se habrá hecho trampas". Una interpretación que Sánchez utiliza para lanzar un nuevo ataque contra los partidos de la oposición a quienes las encuestas dan como ganadores y reclamar una victoria lo suficientemente amplia como para blindarse frente a cualquier cuestionamiento. A su juicio, es "importante" que "la victoria de la España progresista sea contundente y amplia para que la derecha y la ultraderecha no tengan ningún margen para poner en cuestión el resultado".

El presidente no ha escatimado en pronósticos y ha vaticinado que "el próximo 29 de noviembre va a haber una remontada épica de la España progresista". Una proclamación de victoria anticipada que llega a pocas horas de que el Consejo de Ministros vuelva a convertirse en escaparate electoral, con anuncios de nuevos impuestos a los bancos y los denominados "ultrarricos", además de ampliar a diez días los permisos por fallecimiento y a 20 semanas los de nacimiento.

Sánchez también ha recurrido al victimismo al ser preguntado por las causas judiciales que afectan a su hermano, David Sánchez, y a su mujer, Begoña Gómez. "No soy de piedra", ha respondido antes de denunciar que "aquí se ha estirado el Código Penal para llevar y sentar a mi hermano en el banquillo y condenarle". El presidente vuelve así a cuestionar la actuación judicial en un caso que afecta a su entorno familiar, presentándose como víctima de una supuesta injerencia de la Justicia.

Sobre el fugado Carles Puigdemont y si el "círculo se ha cerrado" con la ley de amnistía, Sánchez ha respondido afirmativamente, sin mencionar que el dirigente independentista reveló que en las negociaciones para la investidura de 2023 se abordó el referéndum.

El jefe del Ejecutivo también ha lanzado un recado a Felipe González por su voto en blanco: "con el blanco no se frena la ultraderecha, se frena con el rojo". Y, mientras marca distancias con el expresidente socialista, presume de mantener el respaldo de José Luis Rodríguez Zapatero, de quien asegura que cuenta con "apoyo y recomendaciones" y confía en su inocencia.