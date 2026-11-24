Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha anunciado este martes a través de su cuenta en la red social X un paquete de medidas destinadas a "reforzar" las garantías para que las mujeres puedan ejercer el derecho al aborto. El mensaje se ha producido en la víspera del último Consejo de Ministros de la legislatura, a pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre, y ha resumido tres actuaciones concretas del Ejecutivo.

Según el mensaje del presidente del Ejecutivo, se aprobará un nuevo reglamento que pretende asegurar que las mujeres que decidan abortar reciban "información veraz y científica". La norma desarrolla aspectos de la reforma de la ley del aborto de 2023 y busca delimitar qué datos deben facilitarse de manera obligatoria por parte de los profesionales sanitarios —características de la intervención, métodos disponibles, riesgos clínicos, trámites y centros autorizados— y qué información tiene carácter voluntario, como la relativa a ayudas a la maternidad o prestaciones sociales.

Hoy reforzamos las garantías para que todas las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto en la sanidad pública y de forma segura. - Aprobamos un nuevo reglamento para asegurar que reciben información veraz y científica. - Recurrimos ante el Tribunal Constitucional la ley del… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 24, 2026

Asimismo, el Ejecutivo recurrirá ante el Tribunal Constitucional la ley del "concebido no nacido" aprobada por la Asamblea de Madrid el 7 de julio de 2026. La norma, que impulsó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, permite que, en el ámbito de las competencias autonómicas, el embrión o feto sea considerado como un miembro más de la unidad familiar a efectos administrativos cuando ello resulte beneficioso para la madre o para la familia. Mientras tanto, solo en 2024, se practicaron 106.172 abortos voluntarios en España, un aumento del 3% respecto al año anterior. Desde 2020, los abortos no dejan de crecer. Curiosamente, de estos más de 100.000 abortos, más del 20% se realizaron en la sanidad pública. Y es que los centros públicos llevaron a cabo en 2024 30.900 abortos , lo que supone 2.363 más que en el año 2023. La ministra de Sanidad, Mónica García, defendió que "estos datos demuestran que la sanidad pública está ganando peso en la garantía de este derecho".

Por último, el Ejecutivo publicará un informe sobre las desigualdades de acceso al aborto entre comunidades autónomas. Los datos disponibles, incluidos los del Ministerio de Sanidad referidos a 2024, muestran más de 106.000 intervenciones registradas ese año.

El mensaje de Sánchez concluye afirmando que "frente a quienes quieren hacernos retroceder, más derechos, más garantías y más libertad".

Hay que recordar que la reforma de 2023 eliminó el período de reflexión de tres días, facilitó el acceso a menores de 16 y 17 años sin consentimiento de los padres y estableció la obligación de organizar la prestación en la red pública.