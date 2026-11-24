Pedro Sánchez ha desempolvado el "no a la guerra" y ha vuelto a agitar el fantasma de la guerra de Irak para reactivar a una izquierda que amenaza con desmovilizarse tras el desgaste de la legislatura. El presidente ha necesitado llegar a Barcelona para rescatar una de sus históricas consignas, en un mitin ante 10.000 asistentes, según la organización, en el que, tras ondear la bandera catalana —sin rastro de la española, a diferencia de su acto en Alcorcón—, ha alentado a la militancia a corear el lema "no a la guerra". Una vieja bandera de movilización que Sánchez rescata ahora del baúl electoral, como ya hizo en otras citas recientes, entre ellas la campaña de Castilla y León del pasado marzo.

El presidente no se ha limitado a tirar de memoria política. Ha anunciado que, si continúa en Moncloa, "en la próxima legislatura modificaremos la ley de defensa nacional para que España nunca participe en una guerra ilegal".

El "no a la guerra" se convierte en un recurso de emergencia para un electorado socialista cada vez más desencantado con Sánchez. El presidente trata de reactivar las viejas pulsiones ideológicas de la izquierda para evitar que el hartazgo con su gestión termine castigándolo en las urnas.

El feminismo ha sido el otro recurso al que ha acudido Sánchez en Barcelona, a las puertas del 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El presidente ha vuelto a reivindicar las políticas de igualdad de los gobiernos socialistas y ha ensalzado a distintas mujeres como "heroínas", mientras ha pasado por alto la polémica que ha golpeado al Ministerio de Igualdad y los fallos en los sistemas de protección a víctimas, como las pulseras antimaltrato.

"Los derechos y las libertades cuestan muchos años conquistar pero se pueden evaporar en tan solo un día", ha advertido, antes de presentar una hipotética coalición entre PP y Vox como una "involución", en lugar de como una posible alternancia fruto de las urnas. El presidente vuelve a plantear la campaña en términos de amenaza y retroceso, agitando el temor a la derecha como argumento de movilización y situando el voto al PSOE como una suerte de dique frente a una pérdida de derechos que da por descontada si cambia el Gobierno.

Para apuntalar ese discurso, Sánchez ha incorporado al mitin al cantante Joan Manuel Serrat a través de un vídeo y a Loles León, que ha apelado a la movilización de la izquierda y ha recuperado su activismo de los años setenta. La actriz se ha referido a las mujeres de su generación como unas abuelas "con las tetas bien puestas todavía". Sin embargo, León ha protagonizado uno de los momentos más llamativos del acto al estar a punto de llamar a Pedro Sánchez Felipe González, para después corregirse y referirse al expresidente socialista como el "innombrable". A continuación, le ha recomendado morirse antes de que ella cumpla 80 años y pueda contar "todo lo que sabe".

El mitin de Barcelona, último acto de campaña antes del debate a cuatro de este jueves, ha servido a Sánchez para reivindicar una "remontada histórica" que el PSOE se esfuerza en proyectar mientras multiplica sus frentes de movilización para llegar a su ansiado 75% de participación.