El día de las elecciones es una cita clave con la democracia. Más allá de comprobar los datos censales, verificar el colegio asignado o recordar la obligatoriedad de presentar el documento de identidad, una de las consultas más recurrentes gira en torno al código de vestimenta permitido para acceder a las instalaciones electorales y ejercer con total normalidad el derecho al voto.

La normativa general vigente no establece restricciones sobre la indumentaria cotidiana de los ciudadanos. Acudir a votar en ropa deportiva, chándal, bermudas o cualquier otra prenda de carácter informal no supone en ningún caso un impedimento legal para depositar los sobres en la urna. Las mesas electorales y las autoridades no pueden rechazar a un votante por el simple hecho de ir vestido de manera informal o cómoda, ya que el derecho fundamental al sufragio está por encima de las consideraciones estéticas o del protocolo de vestimenta convencional.

Sin embargo, la situación cambia cuando la indumentaria deja de ser meramente casual y pasa a incorporar elementos de carácter político o ideológico. La única limitación legal estricta a la vestimenta en el interior del recinto electoral afecta a la exhibición de propaganda política explícita, símbolos partidistas o mensajes que puedan influir en la decisión de los electores.

El artículo 93 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que ni en los locales electorales ni en sus inmediaciones se podrá realizar propaganda electoral de ningún tipo durante la jornada de votación. Esta prohibición de neutralidad no se limita únicamente a los carteles físicos o los panfletos informativos, sino que aplica directamente a camisetas, sudaderas, gorras, chapas o cualquier insignia que contenga los logotipos, los eslóganes, las siglas o los rostros de los candidatos que concurren a los comicios.

En el supuesto de que un elector acuda al colegio vistiendo prendas con lemas que inciten de manera directa o indirecta al voto por una formación política concreta, o que rompan de forma flagrante la neutralidad institucional del espacio, se activan los mecanismos de control previstos por la ley. En este escenario, el presidente de la mesa electoral ostenta la autoridad competente y el deber de requerir a la persona en cuestión que se cubra la prenda conflictiva o que regrese a su domicilio para cambiarse antes de poder acceder a la zona de votación.

De negarse a cumplir las indicaciones del presidente de la mesa, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegadas en el centro escolar o municipal tienen potestad para intervenir y, en última instancia, impedir la entrada al local electoral. Esta medida restrictiva tiene como objetivo principal preservar el orden público, garantizar la seguridad de la jornada y asegurar el estricto cumplimiento de la legalidad electoral, protegiendo así un espacio de igualdad y neutralidad para todos los votantes.