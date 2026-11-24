"Las mentiras de los políticos a la ciudadanía deben tener consecuencias", manifiesta un duro comunicado de Sociedad Civil Catalana (SCC) tras la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont y el archivo definitivo por parte del Tribunal Supremo de la causa del golpe de Estado separatista. La entidad constitucionalista señala "como cómplices y corresponsables a las dos partes que han negociado la autoamnistía: al separatismo y, especialmente, al Gobierno de Pedro Sánchez que, con el único propósito de mantener el poder, ha llevado al límite al Estado de Derecho y a las máximas instituciones de España".

Según esta entidad, surgida en pleno proceso separatista, a mediados de la pasada década, "la amnistía concedida por el Gobierno de Pedro Sánchez a Carles Puigdemont y al resto de los líderes separatistas que impulsaron el golpe institucional de 2017 -juzgado y condenado por el Tribunal Supremo por los delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia- no ha aportado ni concordia ni convivencia a Cataluña. Todo lo contrario: ha contaminado al resto de España y ha contribuido enormemente a este insoportable clima de crispación".

SCC considera también que "en virtud de un pacto indigno, se ha blanqueado al nacionalismo, perdonándole unos graves delitos en lo que consideramos un ejercicio cínico de concesión de privilegios e impunidad. Por si fuera poco, mientras se negociaban (o imponían) los términos de la amnistía, los dirigentes separatistas perdonados han insistido, sin engañar a nadie, que no se arrepienten y que volverán a hacerlo en cuanto puedan".

Sánchez, el principal responsable

La entidad insiste en que "el Gobierno de Sánchez es el principal responsable de la concesión de esta amnistía. Sabemos que, con el único propósito de mantener el poder, antivalores como la codicia y el interés personalista han llevado al límite al Estado de Derecho y a las máximas instituciones del país".

La entidad también desmonta la teoría de que con la amnistía se ha normalizado la sociedad catalana y señala que "fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, a través de un pacto entre PP y PSOE, lo que desactivó al separatismo insurrecto. Después, el Gobierno de Sánchez se apartó del pacto, legitimando a los separatistas e insuflándoles nueva vida. La polarización separatista no se ha calmado; simplemente ahora, los condenados y huidos no ostentan el poder autonómico que les permitió impulsar el golpe de 2017".

"Los partidos independentistas no solo no aflojan, sino que a la ecuación se suma otra formación radical: la Aliança Catalana de la nueva musa separatista Sílvia Orriols", advierte la entidad, que fue clave para la movilización de la sociedad frente al golpe separatista.

Mentira deliberada

En cuanto a los socialistas, SCC asegura que "les mueve el egoísmo y los intereses personales de sus élites por conservar el poder, tanto en el Gobierno de España como en el gobierno autonómico catalán. De esta forma, anteponen su propio beneficio y el de sus militantes más próximos al bien común y al interés general de millones de españoles. Tenemos claro que los responsables del Gobierno de España y de la Generalitat nos mintieron deliberadamente antes de las elecciones generales del 23 de julio de 2023 al afirmar en público: 'Ni amnistía ni nada de eso'. Tenemos claro también que los responsables políticos no pueden mentir a la ciudadanía y que los engaños deben tener consecuencias", concluye el comunicado.