Gracias a la Ley Electoral durante lo que queda de semana no se publicarán más encuestas –más allá de los ya tradicionales trackings desde Andorra– por lo que varios medios publicaron sus últimos estudios demoscópicos en la tarde-noche de este lunes.

En líneas generales el panorama es bastante similar al descrito por todos los sondeos publicados ese mismo día: el PP y el PSOE están subiendo, Vox estaría bajando y el Frente Amplio se mantiene más o menos estable, dentro de un resultado pésimo.

Según la encuesta de Data 10 publicada por OK Diario sobre la media noche, la mayoría de PP y Vox se mantiene en 193 diputados, uno menos que en el tracking anterior. El PP gana una décima hasta el 31,8% y tendría 132 escaños; el PSOE sube con fuerza, un punto, hasta el 28,3%, con lo que llegaría a los 117 diputados.

Vox, por el contrario, está a la baja, se deja siete décimas y se queda en el 18,4%, y llegaría a los 62 diputados. Mientras, el Frente Amplio se deja dos décimas y no pasaría del 6,5% que le darían 9 escaños.

El último tracking de Sigma Dos para El Mundo coloca la mayoría de PP y Vox entre 182 y 193 diputados. El PP sube dos décimas hasta el 31,9%, con los que tendría entre 124 y 130 escaños, mientras que el PSOE gana una más hasta el 28,6% y estaría entre 114 y 120 diputados.

La caída de Vox en este último estudio se modera, se deja sólo una décima desde el anterior, pero los de Abascal se habrían dejado dos puntos en los últimos nueve días para quedarse en el 17,8% y tendrían entre 58 y 63 escaños. Finalmente, el Frente Amplio gana dos décimas, está en el 7,1% y tendría entre 7 y 9 diputados.

Con unas horquillas ridículamente amplias, el sondeo de Ateneo del Dato para elDiario cifra la mayoría de PP y Vox entre los 176 y los 202 escaños. El PP sube seis décimas respecto al estudio anterior, de hace dos semanas, y estaría en el 32,1%, con entre 126 y 139 diputados. Por su parte, el PSOE gana 2,2 puntos, estaría en el 30,8% y tendría de 112 a 129 escaños.

Siguiendo la tónica de los demás estudios, Vox cae con fuerza, se deja un punto y estaría en el 17,6%, un porcentaje que le llevaría a tener entre 50 y 63 diputados. Por último, el Frente Amplio pierde una décima hasta el 6,1% para llevarse de 9 a 12 escaños.

La encuesta de Sociométrica para El Español deja la mayoría de la derecha en 194 diputados. El PP pierde cuatro décimas para quedarse en el 32,1%, que le llevan hasta los 133 diputados. El PSOE sube, pero de forma leve: dos décimas y estaría en el 28,7% y llegaría a los 115 escaños.

Vox también cae, en este caso cuatro décimas, estaría en el 18,4% y tendría un grupo parlamentario de 61 miembros. Por su parte, el Frente Amplio gana una décima pero sigue hundido en un 5,9% y no pasaría de 5 diputados.

Por último, el último de los trackings diarios que Sondaxe ha elaborado para La Voz de Galicia pronostica una mayoría de la derecha de 186 diputados. El PP tendría su mejor resultado desde el inicio de la campaña tras una subida de siete décimas que es de tres puntos y medio en los últimos seis días. Estaría en el 31,8% y en 131 diputados. El PSOE se deja cuatro décimas en el último día y está en el 27,8% y en los 113 escaños.

Vox obtiene en este sondeo su peor resultado: tras perder nueve décimas se queda en el 16,4%, con una caída de tres puntos y medio en los últimos cinco días. No pasaría de 50 diputados. Finalmente, el Frente Amplio se deja medio punto, pero estaría más arriba que en la mayoría de las encuestas: un 7,4% y 10 escaños.