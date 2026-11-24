José Bono, exministro de Defensa con José Luis Rodríguez Zapatero y expresidente del Congreso de los Diputados, ha perdido los papeles este martes ante los periodistas a los que ha acusado, además, de pertenecer a "pseudomedios financiados por el PP".

Antes de su comparecencia en Aranda de Duero, en Burgos, en un acto del PSOE, ha atendido a diversos reporteros y ha abordado su reciente polémica con el expresidente del Gobierno y compañero de partido, Felipe González. Sin embargo, antes de hablar de ello, ha sacado su teléfono móvil y ha grabado las caras de los periodistas. "Es para tener un recuerdo y para deciros luego algo y saber a quién se lo he dicho", ha afirmado. "Va a tener su gracia", ha concluido.

En ese momento, Esther Peña, secretaria general del PSOE en Burgos, y Carlos Martínez, líder de los socialistas de Castilla y León, han mostrado su sorpresa ante el comportamiento enloquecido de Bono. Más tarde, ha atacado a unos supuestos "pseudomedios" a los que ha acusado de "estar financiados por el PP".

Una vez ha atendido a los medios con normalidad, ha hablado sobre el intercambio de pareceres con Felipe González y ha defendido que prefiere que un compañero de partido sea "probono" antes que "pro-PP".

Los intereses pro-Bono

Hay que tener en cuenta que el comentario de Felipe González apunta a los intereses del exministro socialista. Baste recordar que en Libertad Digital ya hemos señalado sus vínculos con la trama Koldo, ya que encargó al propio Koldo y a José Luis Ábalos favores urbanísticos para un supuesto "cliente" con negocios en la República Dominicana. Asimismo, también le entregó "notas" y "escritos" a la exmujer de Koldo. Más aún, gracias a la filtración de los mensajes secretos de WhatsApp pudo saberse que Bono pidió los favores a la trama.

También es oportuno recordar los intereses que Bono posee en Marruecos y República Dominicana, algo que, más allá de su carnet, le empuja a apoyar a Pedro Sánchez por encima de todo. En 2020 obtuvo la nacionalidad dominicana, un factor relevante para agilizar sus planes empresariales en el país caribeño. Siete de sus sociedades en España y República Dominicana concentran activos por valor de 7,5 millones de euros. Al mismo tiempo, el empresario Dimas de Andrés comparte varias sociedades con Bono y ha conseguido proyectos en la isla valorados en más de 500 millones de euros. Por otro lado, Bono solicitó a Koldo García que se facilitara la construcción de una obra cerca de una rotonda de la carretera N-260 en La Seo de Urgel (Lérida) que iba a ser para De Andrés.

Por otro lado, en Guinea Ecuatorial, Bono hizo de intermediario para que los hermanos Escribano, Ángel y Javier, presidente y consejero de Indra, respectivamente, trataran de vender armas al dictador Teodoro Obiang. Por último, sus viajes los hizo en la aerolínea venezolana que el Gobierno rescató, Plus Ultra.