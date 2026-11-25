Cayetana Álvarez de Toledo ha cargado contra la televisión pública y, en particular, contra la periodista Silvia Intxaurrondo tras su entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La diputada del PP ha denunciado en Es la Mañana de Federico, de esRadio, el papel de RTVE y ha reclamado que los "comisarios políticos" abandonen la cadena pública.

Durante su intervención, Álvarez de Toledo ha criticado que Intxaurrondo entrevistara a Sánchez sin preguntarle por los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz. "Intxaurrondo acaba de entrevistar al presidente del Gobierno. No le ha preguntado sobre Urda y Adamuz, sobre los efectos de la corrupción y la muerte, 115 muertos de Urda y Adamuz", ha señalado.

La diputada popular ha considerado que este episodio es "el ejemplo de lo que se ha convertido la televisión pública" y ha defendido que los ciudadanos no deben pagar impuestos para recibir este tipo de contenidos. "La gente no quiere pagar sus impuestos para que te insulten con ellos", ha afirmado.

Álvarez de Toledo también ha rechazado que los nuevos formatos de comunicación, como los youtubers, hayan sustituido a los medios tradicionales. "Los periódicos siguen siendo importantísimos y marcando también, la radio ni te cuento y la televisión tiene una fuerza enorme", ha explicado.

"Comisarios políticos fuera"

La diputada ha acusado a RTVE de haber emprendido una deriva "fanática" y ha denunciado la utilización de recursos públicos con fines partidistas. "Los propios informativos de RTVE internamente están denunciando la deriva fanática de sus programas y la utilización impúdica de recursos públicos al servicio de un proyecto de poder personal", ha asegurado.

En este sentido, ha avanzado cuál será la posición del PP respecto a la televisión pública: "Nosotros vamos a decir dos cosas: comisarios políticos fuera, basta de enchufados u comisarios políticos, ni más Leires, ni más Koldos, ni más Jessicas, pero tampoco más Pumpidos, ni Tezanos, ni Intxaurrondos".

Por último, Álvarez de Toledo ha arremetido contra el presidente del CIS, José Félix Tezanos, y contra la periodista de RTVE. "Tezanos ha malversado fondos públicos, masiva e impúdicamente. Intxaurrondo está cobrando el dinero de todos para hacerle una entrevista alfombra a Sánchez y ponerse chulita con la derecha", ha afirmado.

"¿Pero esto qué es? ¿Dónde está la dignidad de tanta gente?", ha señalado la dirigente.