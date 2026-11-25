Suele decirse siempre, pero de verdad creo que en esta ocasión es más cierto que nunca: estamos ante unas elecciones fundamentales. Ninguna democracia está preparada para la aparición de un Pedro Sánchez y la nuestra no sólo no es una excepción, sino que es un ejemplo perfecto: un sistema creado con miedo a la debilidad de los partidos y, por tanto, con pocos contrapesos, más pensado para defenderse de las agresiones externas que de las internas y, por último, pero no menos importante, hijo de personas con una cierta altura de miras a las que ni se les pasó por la cabeza que pudiese llegar al poder un corrupto sin ningún escrúpulo, capaz de saltarse buena parte de las normas escritas y, por supuesto, todas las no escritas.

No diré que es una virtud, precisamente, pero sí una característica clave de Pedro Sánchez: está dispuesto a todo, no tiene ningún freno. Así que si los últimos tres años han sido un asalto permanente a las instituciones y la democracia misma, imaginen lo que podría ser una nueva legislatura en la que todas las tropelías hasta ahora fuesen refrendadas por las urnas.

No habrá vuelta atrás, no habrá quien le pare, lo creo sinceramente, al menos no en décadas: el socialismo es casi inexpugnable una vez se ha instalado en el poder, no hace falta que les ponga ejemplos porque ya los tienen ustedes en la cabeza. Así que esta es nuestra última oportunidad y si no la aprovechamos, eso pesará sobre nuestras conciencias, pero todavía más sobre nuestras vidas y las de nuestros hijos y, quizá, también sus hijos.

No es lo más importante, porque lo importante es el roto que le haríamos a España, pero aquel que el domingo se despiste, vote a alguna patochada como las que comentábamos el otro día o no pase por el colegio electoral porque mira qué pereza o es que ni Feijóo ni Abascal acaban de convencerme, o justo haya quedado para irse al campo, se arriesga a recordar este domingo 29-N el resto de su vida.

En esta hora determinante para España tenemos la obligación –y la oportunidad– de cumplir con nuestro papel como ciudadanos, que no es sólo pagar impuestos y quejarnos en X, que tampoco es sólo votar, claro, pero que este domingo sí pasa por las urnas: voten ahora o arrepiéntanse para siempre.

Bueno, quizá para siempre no, pero para muchos, muchos años seguro.