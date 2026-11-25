La número dos del PP por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha prometido una regeneración de las instituciones si el PP llega al Gobierno tras las elecciones del 29 de noviembre. En Es la Mañana de Federico, Álvarez de Toledo ha recordado el grado de corrupción y de "indecencia" al que ha llegado el Gobierno de Pedro Sánchez. "Ha prostituido lo público", ha afirmado.

Sobre la evolución de la campaña del PP, Federico Jiménez Losantos ha comentado que "uno de los aciertos del Partido Popular no es por la persona de Cayetana, sino por la línea política, intelectual y moral que representa; como Ayuso o como Ester Muñoz, que para muchos es la revelación; y Cayetana es la confirmación". A propósito de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Jiménez Losantos ha recordado "las mayorías absolutas" que ha conseguido.

Otro de los aspectos más llamativos de la campaña es la presencia de Pablo Iglesias en el último mitin de Irene Montero. "La feminista necesita que el macho alfa venga a salvarle el mitin final; es formidable", ha dicho Álvarez de Toledo.

Por su parte, Jiménez Losantos ha subrayado que "hay dos Españas, la democracia europea, con sus urnas de metacrilato, vulgares pero como las de Dinamarca; y luego hay una España, la de los pucheros de cartón, con un títere y dictador de cartón, pero que como salga adelante se hace de plomo y acaba con España y la libertad". A su vez, ha recordado uno de los casos más escandalosos de la corrupción del sanchismo, el intento de "eliminar" a la juez que instruyó la causa del hermano de Sánchez contactando a un clan narco de Badajoz. "¿Quién dio la orden de eliminar a la juez Biedma?", se ha preguntado. "Esa pregunta tiene que tener respuesta en una democracia", ha agregado. Del mismo modo, una pregunta a la que se debe hallar una respuesta es "¿quién dio la orden de rescatar Plus Ultra para que José Luis Rodríguez Zapatero se pudiera llevar una comisión?". Una pregunta que, tal y como ha señalado Álvarez de Toledo, es "nítida y concreta".

Otro de los mayores atentados contra la democracia que ha cometido Sánchez es "borrar los delitos de otro político para conseguir el poder". Un hecho que "no tiene precedentes en ninguna democracia". Y es que durante la entrevista ha explicado que "Sánchez manosea el censo para no acabar prófugo".

Perpetuarse en el poder

Uno de los aspectos más llamativos de la campaña ha sido la afirmación de Sánchez sobre el hecho de que "sabía los resultados". Sobre ello, la popular ha preguntado: "¿Por qué dice Sánchez que ya sabe el resultado?, ¿se está poniendo chulo?, ¿está intentando amedrentar?, ¿movilizar a sus bases?". Ha insistido en que Sánchez "robó dos veces las primarias". "Sánchez es capaz de hacer cualquier cosa, pero el único pucherazo seguro es nuestra abstención, con lo cual necesitamos que la gente se movilice de forma masiva", ha afirmado. Y es que frente a las dudas de la limpieza del proceso electoral, ha subrayado que "ante la máxima sospecha, la máxima movilización electoral, máxima vigilancia y reforzar la vigilancia en mesas y en cadenas de custodia, pero, sobre todo, la verdadera victoria la darán los españoles masivamente en las urnas". Cayetana Álvarez de Toledo ha reiterado que "la democracia es la respuesta a alguien que quiere perpetuarse en el poder, liquidar la alternancia democrática y, con eso, impugnar la historia democrática".

Sánchez, noqueado

Durante la entrevista, ha leído un discurso de Fernando Suárez en el que defendía la necesidad de "la responsabilidad" en una democracia para garantizar la alternancia.

La popular ha celebrado cómo Alberto Núñez Feijóo le preguntó de forma directa a Sánchez quién había financiado su campaña. "Estaba noqueado y no pudo contestar, porque, efectivamente, fueron los prostíbulos de su suegro quienes le pagaron las primarias. Hemos tenido un presidente del Gobierno cuyo suegro era un proxeneta y merecemos una explicación", ha aseverado.

Antes del debate de este jueves, Álvarez de Toledo ha insistido en que el programa electoral del partido "es un proyecto excepcional de reconstrucción nacional basado en cuatro partes: reforzar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición y la autoestima de país". En ese sentido, ha elogiado la labor de coordinación de Alma Ezcurra. "España y la libertad son nuestros dos grandes pilares", ha afirmado. Además, ha repasado algunas medidas concretas del programa como "derogar la memoria antidemocrática, vamos a derogar la ley de amnistía, vamos a garantizar la educación en español, vamos a impedir las regularizaciones masivas y garantizar que la bandera de España ondee en toda España". "Vamos a hacer una limpieza total", ha añadido.

Sobre la estrategia de Pedro Sánchez ha afirmado que "sabe que no puede ganar". Por eso, "quiere que pierda el PP y está aplicando su manual de resistencia en las urnas". "Quiere aglutinar a toda la izquierda, acercarse en lo posible al PP, convertir su derrota en un empate, atrincherarse en un escaño y quedarse a sabotear la vida pública. Frente a eso necesitamos abrir brecha: cuanto mayor sea la distancia entre el PSOE y el PP más categórica será la victoria de España", ha afirmado. Ha subrayado que "no lo mandaremos a la oposición, que no es suficiente, sino que lo mandaremos a su casa".