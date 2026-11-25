Cayetana Álvarez de Toledo ha explicado en Es la Mañana de Federico, esRadio, que el Partido Popular está "haciendo una campaña fuerza y de esperanza". Ha recordado que ha hecho 11.000 kilómetros y "sobre todo foros abiertos para que la gente pueda hablar y pueda expresar sus dudas, sin miedo a la discrepancia". Asimismo, ha recordado la importancia de las redes sociales para ampliar las ideas.

La número dos del PP ha insistido en la necesidad de una gran "movilización" para parar el sanchismo y evitar un pucherazo. Por su parte, Federico Jiménez Losantos ha señalado que "es la primera vez que el Partido Popular ha hecho una campaña al ataque y que la última semana no se le está haciendo larga". Cayetana Álvarez de Toledo ha afirmado que Sánchez "manosea el censo para no acabar prófugo".

A propósito de quienes apoyan al partido, Álvarez de Toledo ha comentado que la gente "ha comprendido claramente lo que nos jugamos" y quiere "recuperar la decencia política". Y es que, por una parte, ha subrayado que las elecciones generales del 29 de noviembre "van de recuperar la decencia más elemental en la pública"; y, por otra, que la "cleptocracia mata, genera ruina y muerte". Ha apuntado que "nos jugamos la recuperación de la decencia y nos jugamos la nación y la democracia". En ese sentido, ha recordado los casos de corrupción que han azotado al Gobierno de Pedro Sánchez en estos años: "joyas, putas, saunas, mordidas narcos, mafias…".

Así, la importancia de estas elecciones "son prepolíticas en el sentido de que van más allá de la elección de un partido u otro, o incluso de una ideología u otra". "Incluso Felipe González ha dicho que su partido nos está llevando a un basural y Nicolás Redondo dice que no se puede votar a este partido socialista y que la única solución es la refundación o la extinción", ha afirmado. Por todo esto, la popular ha explicado que "la mayoría de los españoles somos conscientes de que estas elecciones son existenciales para nuestra democracia y para nuestra nación también".

Tanto Federico Jiménez Losantos como Álvarez de Toledo han comentado cómo serían cuatro años más de sanchismo y su humillación ante el independentismo catalán. Es más, han recordado las declaraciones del golpista Carles Puigdemont sobre Sánchez y cómo este le ofreció todas las prebendas políticas para conseguir sus votos. Para empezar, la amnistía que dijo que nunca otorgaría a los golpistas. "Lo de Puigdemont fue importantísimo en dos sentidos: la primera parte de lo que dijo Puigdemont es cierto: Sánchez es un inmoral, es un cínico y tiene una adicción tóxica al poder que le lleva a aprobar una amnistía que golpea al Estado de Derecho. Pero la segunda parte, en la que afirmaba que había derrotado a España, no es verdad". Ante esas declaraciones del golpista, ha defendido que "no". "Yo digo que España no ha sido derrotada. Precisamente, en estas elecciones, nos jugamos si España va a ser derrotada o no", ha agregado.

El pulso de la gente, según Álvarez de Toledo, demuestra que "no se resigna". "No quieren dar la razón a los profetas del fracaso español", ha dicho. También, ha comentado que "hay una movilización esperanzada y optimista de España, y a mí me llena de fuerza". Sobre esa esperanza ha utilizado como ejemplo a Jon Echeverría, el joven candidato por Guipúzcoa del partido que se ha enfrentado a los cachorros de Bildu y al simpatizante del PSOE que le espetó que no le sorprendía "que le pasaran cosas" por defender España y el debate público en el País Vasco.

Por otra parte, la número dos del PP ha argumentado que "la superioridad moral e intelectual están en la derecha". "La izquierda está devastada intelectualmente y moralmente", ha señalado. Un ejemplo de esa devastación son los casos de corrupción del PSOE. Por ejemplo, sobre su hipócrita y falsa defensa de las mujeres, Álvarez de Toledo ha afirmado que "ninguna mujer con un mínimo de dignidad podría votar al PSOE; han utilizado a las mujeres como mercancía para ministros". Ha recordado que Sánchez "convirtió a su mujer en catedrática sin ser licenciada; su mano derecha, Ábalos, elegía a las mujeres por catálogo; aprueba una ley que rebaja las condenas a los agresores sexuales, compran pulseras deficientes para defender a las mujeres".