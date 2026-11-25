Cayetana Álvarez de Toledo ha cargado duramente contra el PSOE por su defensa de las mujeres y ha cuestionado el discurso feminista de los socialistas. Durante una entrevista en Es la Mañana de Federico, en esRadio, la número dos del PP ha asegurado que "ninguna mujer con un mínimo de dignidad podría votar al Partido Socialista" porque los socialistas "han utilizado a las mujeres como mercancía para ministros".

Álvarez de Toledo ha lanzado estas críticas al repasar los casos de corrupción y las polémicas que han afectado al Gobierno de Pedro Sánchez durante los últimos años. "Sánchez tiene de feminista lo que yo de socialista o incluso de comunista", ha ironizado.

"Han utilizado a las mujeres como mercancía"

La dirigente popular ha recordado el caso de José Luis Ábalos y las conversaciones conocidas durante la investigación del caso Koldo. También ha mencionado las referencias a mujeres que aparecen en las conversaciones del exministro y ha criticado la utilización de mujeres vinculadas a su entorno.

También se ha referido a Jessica Rodríguez, cuya relación con Ábalos y su posterior contratación en empresas públicas ha sido objeto de investigación judicial. "Jessica ante el Supremo, que va y dice: 'Yo nunca fui a trabajar'", ha señalado Álvarez de Toledo, antes de mencionar su paso por distintas empresas vinculadas al sector ferroviario.

La popular ha relacionado estos episodios con la gestión de los servicios públicos durante los años de Gobierno de Sánchez. "Ha habido una cleptocracia que ha prostituido lo público, literalmente, al servicio de sus ministros, de su presidente y de su entorno", ha sentenciado.

La ley del 'sólo sí es sí'

Álvarez de Toledo también ha arremetido contra las políticas del Gobierno en materia de violencia contra las mujeres. Entre sus críticas ha situado la conocida como ley del 'sólo sí es sí', que, según ha recordado, provocó rebajas de condenas a agresores sexuales, así como la polémica por las pulseras telemáticas utilizadas para controlar a maltratadores. "Aprueba una ley que rebaja las condenas a los agresores sexuales, que compran pulseras deficientes para la lucha", ha afirmado.

La dirigente del PP ha situado todos estos asuntos dentro de su denuncia de la "devastación intelectual y moral" de la izquierda. "La superioridad moral e intelectual están en la derecha. La izquierda está devastada intelectualmente y moralmente", ha sostenido.

Unas elecciones clave

En este sentido, ha defendido que las elecciones generales del próximo 29 de noviembre suponen mucho más que la elección entre unos partidos u otros. Los españoles se juegan "la recuperación de la decencia" y "la nación y la democracia".

Durante la entrevista, Álvarez de Toledo también ha defendido la campaña que está realizando el PP y ha reclamado una movilización para "parar el sanchismo". Según ha explicado, ha recorrido unos 11.000 kilómetros y ha participado en numerosos foros abiertos para escuchar a los ciudadanos.

Además, ha insistido en que el objetivo de los populares es recuperar "la decencia política" y ha advertido de que estas elecciones son "existenciales para nuestra democracia y para nuestra nación".