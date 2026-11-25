Cayetana Álvarez de Toledo ha arremetido contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, por su ausencia durante la campaña electoral y por el vídeo que ha difundido el PSOE en sus redes sociales en el que aparece escondida detrás de una revista del corazón. La número dos del PP ha criticado este episodio en Es la Mañana de Federico, de esRadio, donde ha denunciado la degradación de la política y la pérdida de dignidad de los miembros del Gobierno.

La diputada popular ha explicado que lleva recorriendo España desde el inicio de la campaña y ha recordado que ya retó a Robles en el inicio de campaña a mantener un debate monográfico sobre Ceuta. "Yo llevo desde el inicio de la campaña, lo hice en Ceuta con Juan Vivas, nuestro pequeño gran héroe nacional, dije: ¿Dónde está Margarita Robles? Yo reto a Margarita Robles a un debate monográfico sobre Ceuta", ha señalado.

"Nuestro país ha sido invadido y todavía está invadido por 15.000 personas que deben ser devueltas", ha señalado Álvarez de Toledo. En este sentido, ha defendido que ambas son las número dos de sus respectivas candidaturas por Madrid y ha considerado que lo lógico sería que pudieran debatir. "Ella, número dos por Madrid; yo, número dos por Madrid. Lo lógico es que tuviéramos un debate", ha afirmado.

A continuación, ha insistido en la ausencia de la ministra durante la campaña: "He recorrido toda España: ¿dónde está Margarita? ¿Alguien encuentra a Margarita? Desaparecida Margarita, ni un mitin, ni un acto, ni una entrevista".

La burla al vídeo de Margarita Robles

La popular ha relatado que se encontró con el vídeo de la ministra al consultar la cuenta de Twitter del PSOE. En él, Robles aparece detrás de un ejemplar de la revista Lecturas, en una escena acompañada de música de espías. Álvarez de Toledo ha ironizado sobre la publicación: "Baja la revista: 'Soy la ministra de Defensa'. Jiji. 'Qué guapo está, ay, menudo pájaro'".

Para la diputada, este episodio refleja "la espiral del envilecimiento y de la pérdida de dignidad de quienes son ministros del Reino de España". Además, ha recordado que Robles es ministra de Defensa y juez.

Álvarez de Toledo ha planteado entonces una comparación con un hipotético Gobierno del PP para cuestionar el comportamiento de los miembros del Ejecutivo. "¿Os imagináis a Alberto Núñez Feijóo bailando en un mitin y un ministro al lado no queriendo bailar y le da un codazo y le dice: 'Baila', y el ministro bailando como un muñeco?", ha preguntado.

También ha ironizado sobre la posibilidad de que Feijóo protagonizara una portada de una revista del corazón. "¿O a Alberto en la portada de Lecturas diciendo: 'No puedo vivir sin Eva, no puedo vivir'? Y a la ministra de Defensa de Alberto Núñez Feijóo haciendo un vídeo con una revista del corazón diciendo: 'Menudo pájaro, qué guapo Alberto'. ¿Os podéis imaginar una cosa así? ¿A que es inimaginable?", ha añadido.

La diputada ha concluido que "la degradación de la política es tal que ha arrastrado la dignidad de sus propios ministros. Destruidos están".

Las críticas a Intxaurrondo y Tezanos

Durante su intervención en esRadio, Álvarez de Toledo también ha cargado contra el presidente del CIS, José Félix Tezanos, y la periodista de RTVE Silvia Intxaurrondo. Sobre el primero, ha afirmado que "ha malversado fondos públicos, masiva e impúdicamente", mientras que ha acusado a la presentadora de hacer una entrevista totalmente favorable a Pedro Sánchez.

"Intxaurrondo está cobrando el dinero de todos para hacerle una entrevista alfombra a Sánchez y ponerse chulita con la derecha. ¿Pero esto qué es? ¿Dónde está la dignidad de tanta gente?", ha denunciado.