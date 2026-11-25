Hay algo demasiado evidente en el maná que dispensan estos Consejos de Ministros preelectorales que son puramente electorales. Incluso la prensa favorable al Gobierno habla de "aluvión" antes del 29-N. En la campaña anterior, Pedro Sánchez encadenó una serie tan excesiva de promesas electorales que se vio a Papá Noel escandalizado por el competidor pirata que aparecía en pleno verano. Pero aquella astracanada la montó con promesas electorales, un género que se recibe con buenas dosis de incredulidad y pitorreo, generalmente justificados por el incumplimiento posterior de la mayoría. El maná que cae ahora del cielo gubernamental no representa una promesa que ya se verá. Son beneficios y favores que reparte desde ahora mismo, que plasma en decretos-leyes, que componen el retablo de las maravillas que el pueblo debe aplaudir, aun sabiendo de su falsedad.

La ley impide en España que, entre la convocatoria de elecciones y su celebración, los poderes públicos hagan campañas institucionales de orientación partidista y prohíbe expresamente actos de inauguración de obras, de servicios públicos, visitas técnicas y balances de gestión que se hagan bajo la cobertura de actos informativos. Hay restricciones para todas las Administraciones. Se trata de evitar escenas impúdicas que dejen al descubierto la voluntad de atraer al votante con unos cuantos abalorios, aunque esas escenas también delatan la ineficiencia de quienes prometieron hacer algo y sólo empiezan a hacerlo cuando faltan dos semanas para las urnas. Pero en ese período, en el que un Ayuntamiento no puede publicitar la "primera piedra" del polideportivo nuevo, resulta que un Gobierno de España puede aprobar una catarata de beneficios para regalar los oídos de los votantes y meterles ficticios euros en el bolsillo.

Lo ha hecho todas las semanas desde que convocó elecciones. Con descaro, con falta de disimulo, sin taparse. No sólo está diciendo: "Quiero comprar tu voto". Además, dice: "Quiero que sepas que estoy comprando tu voto". Casual no puede ser. Sánchez perdió el sentido de los límites hace tiempo, pero no estará haciendo algo tan evidente si no es a propósito. Esta exhibición desvergonzada es un intento de soborno que pide una humillación. El que ve que un gobernante riega de favores al electorado cinco minutos antes de las elecciones, y, a pesar de ello, le vota, está aceptando lo esencial de la transacción. Está absolviendo la compraventa, aunque no sea beneficiario directo. Y esa sumisión degrada. Un electoralismo descocado como éste empuja al votante de Sánchez a una degradación moral, pero es una degradación que el presidente necesita. Así se igualan. Y podrá tener, con más motivo, la certeza de que su electorado tolera cada vez mejor la falta de escrúpulos, la corrupción y el engaño. Luz verde.