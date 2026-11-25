Se atribuye a Abraham Lincoln la aseveración según la cual "se puede engañar a todo el mundo algún tiempo, y a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo". Está visto, sin embargo, que Pedro Sánchez, manual de resistencia en ristre, está dispuesto, si no a engañar a todos todo el tiempo, sí a seguir indefinidamente en la poltrona a base de engaños. No otras cosas han sido, como ya denunciábamos ayer, los regalos electoralistas de los no menos electoralistas Consejos de Ministros extraordinarios que, desde que Sánchez anunció la disolución de las Cortes, han pretendido tapar o distraer la atención respecto de las incesantes noticias respecto de la corrupción o la mala gestión de su Gobierno.

El problema es que el último Consejo de Ministros para llevar a cabo tan descarada política de pan y circo antes de las elecciones fue este martes, mientras que las noticias que vuelven a destapar la corrupción y la mala gestión del Gobierno no paran de sucederse.

Tal es el caso de la noticia de que una juez ha abierto una nueva causa contra la fontanera del PSOE Leire Díez y el que fuera jefe de gabinete de Pedro Sánchez, Juanma Serrano, por presuntas irregularidades en distintos contratos de Correos. Ambos deberán comparecer el próximo 9 de diciembre ante la magistrada Carmen Valcarce, que aprecia en los hechos denunciados posibles delitos de fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

Otro tanto se puede decir del informe pericial respecto del accidente ferroviario de Adamuz que se ha hecho público este miércoles y en el que se ratifica que el siniestro se debió a un fallo en la soldadura y un hundimiento del terreno; es decir, a la negligencia —cuando no corrupción— en el mantenimiento de la infraestructura, responsabilidad del Ministerio de Transportes. Si ya es grave que el informe pericial señale que un bache milimétrico ya fue detectado en octubre de 2025, tres meses antes del siniestro, más escandaloso resulta que los investigadores apunten al "riesgo" de un nuevo accidente por los fallos en el sistema de seguridad.

¿Y qué decir, finalmente, de un asunto como el de la amnistía a los golpistas catalanes, en el que el Gobierno de Pedro Sánchez, con el nauseabundo apoyo de la mayoría izquierdista de magistrados del Tribunal Constitucional, ha combinado tanto corrupción como desgobierno? Por mucho que el Ejecutivo de Sánchez quiera pasar página a este escandaloso asunto, Carles Puigdemont lo ha vuelto a traer a las portadas al anunciar este miércoles que regresará a Cataluña "sin pedir permiso ni perdón" el próximo 12 de diciembre, no sin antes reiterar que "ha derrotado al Estado español" gracias a la "ambición desmedida" de Sánchez.

Si Feijóo hizo bien abriendo su debate con Sánchez con este asunto —uno de los que más rechazo provoca entre los propios votantes socialistas— bueno sería que también lo destaque en el "debate a cuatro" que se televisará esta noche.

Y es que ya podrá Sánchez pretender alterar el censo electoral tanto como tirar de chequera, que no todos los españoles —ni siquiera una mayoría— van a sostenerlo este domingo en la poltrona después de tanto tiempo de desgobierno y de corrupción.