El Partido Popular ha hecho público su manifiesto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el que denuncia la hipocresía del PSOE por pretender enarbolar la bandera del feminismo después de años acumulando todo tipo de escándalos: la suelta de violadores por la Ley del Sólo sí es sí, los fallos en las pulseras antimaltrato y el consumo de prostitución por parte de destacados dirigentes, al tiempo que presentan propuestas para abolirla.

El texto advierte de que "proteger a las mujeres es mucho más que hablar en su nombre"; denuncia que "las malas leyes tienen consecuencias", como la del sólo sí es sí; y critica la explotación sexual de las mujeres, denunciando que "no puede existir un feminismo para los discursos públicos y un comportamiento opuesto en privado", en clara alusión al exministro encarcelado José Luis Ábalos.

"Los problemas producidos en el sistema de dispositivos telemáticos de seguimiento de agresores son demasiado graves como para mirar hacia otro lado", sostienen en el comunicado, donde recuerdan que la Fiscalía Europea investiga el posible fraude de fondos europeos destinados a la adquisición de las pulseras antimaltrato. "Cada euro destinado a combatir la violencia contra las mujeres tiene que llegar verdaderamente a protegerlas", señalan.

El PP recuerda, también, que "defender a las mujeres también significa hacer buenas leyes", en referencia a la ley impulsada por Irene Montero. "Rechazamos frontalmente cualquier normalización del consumo de prostitución", señalan, preguntándose si "los recursos de los que disponemos están llegando realmente allí donde hacen falta".

La batalla cultural contra la izquierda

En cuanto a las soluciones, el PP plantea que "la lucha contra la violencia comienza mucho antes de una denuncia", en referencia a la educación, defendiendo la necesidad de que "los jóvenes participen de la solución". "La violencia machista no se combate enfrentando a hombres y mujeres. Nadie sobra en esta causa", sostienen, criticando la guerra de sexos promovida por la izquierda. "Es la batalla de toda una sociedad unida frente a una lacra inasumible", añaden.

"Frente a la violencia contra las mujeres no caben trincheras políticas", recoge el PP en el texto, en el que sostiene que defienden "una política de igualdad que se mida también por sus resultados", y no sólo por eslóganes. "Asumimos nuestra responsabilidad con quienes vienen detrás. Mujeres y hombres. Mayores y jóvenes. Instituciones y sociedad civil. Todos juntos. Porque la igualdad es libertad. Y proteger la vida, la dignidad y la libertad de las mujeres es una obligación de toda democracia", concluyen.

Este lunes, la número dos del PP por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, denunciará el trato del PSOE a las mujeres frente al piso de Jéssica en Plaza de España, y la vicesecretaria Alma Ezcurra hablará frente al parador de Teruel. Ambos escenarios están vinculados con el exministro encarcelado, José Luis Ábalos, por sus fiestas con prostitutas y el dinero público utilizado para pagarlas.

Para el PP, el Gobierno "se verá en apuros a la hora de pedir el voto a las mujeres", especialmente en esta jornada, después de "haber recortado su bienestar y su seguridad". Por contra, defienden en el partido, Feijóo puede "enarbolar con dignidad la bandera del feminismo real", que exhibió también con orgullo su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, durante el debate a ocho en el que fue centro de los ataques de la izquierda, cuyos portavoces eran todos hombres.