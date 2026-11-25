Coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Partido Popular intentará ampliar la grieta abierta en el PSOE con el voto femenino, y que Pedro Sánchez ha intentado recuperar exhibiendo a Begoña Gómez, concediendo una entrevista a la revista Lecturas y con la campaña del amor. Pese a ello, cada vez más mujeres votan a PP y Vox.

Este miércoles Alberto Núñez Feijóo se dirigirá a ellas con un manifiesto en su defensa, sin perder de vista los fallos en las pulseras telemáticas o la excarcelación de violadores por la ley del solo sí es sí, después de que el presidente del PP se haya reunido con una víctima de violencia machista que sufrió el fallo de las pulseras antimaltrato. Anoche, en un mitin en Alicante criticó la "hipocresía de Sánchez con el feminismo". "¿Quiénes son sus referentes? ¿Ábalos, Koldo y Paco Salazar?", se preguntó.

También recordó el intento de acabar con la juez Biedma que juzgó al hermano de Sánchez, contratando al clan narco de los Rochos y que la Fiscalía Europea investiga la contratación de las pulseras antimaltrato por posible malversación de fondos públicos. Pese a que en un principio la ministra de Igualdad, Ana Redondo, negó que las pulseras registraran fallos, acabó admitiendo que muchas no funcionaron correctamente, dejando a las mujeres desprotegidas.

Para el PP, el Gobierno "se verá en apuros a la hora de pedir el voto a las mujeres", especialmente en esta jornada, después de "haber recortado su bienestar y su seguridad". Por contra, defienden en el partido, Feijóo puede "enarbolar con dignidad la bandera del feminismo real", que exhibió también con orgullo su portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, durante el debate a ocho en el que fue centro de los ataques de la izquierda, cuyos portavoces eran todos hombres.

Álvarez de Toledo, en el piso de Jéssica

Coincidiendo con esta jornada, dos dirigentes del PP, mujeres, recordarán los escándalos del PSOE con prostitutas o de acoso sexual. La número dos al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, hablará este miércoles frente al piso que el exministro encarcelado, José Luis Ábalos, puso a Jéssica en la Plaza de España de Madrid. El PP ironiza al respecto: "Es donde el Gobierno implementó su política de vivienda poniendo un pisito a Jéssica, otra de las amigas de Ábalos".

Además, la vicesecretaria Alma Ezcurra hablará ante los medios desde el Parador de Teruel, donde Ábalos protagonizó la conocida fiesta con mujeres, estando allí hospedada quien después fue designada ministra, y ahora es líder de la oposición en Aragón, Pilar Alegría.

Junto a ambas mujeres, el vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, visita la sede de la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) para refrendar su compromiso electoral de aprobar una ley integral contra la trata de seres humanos que proteja a las víctimas y persiga a las redes que se lucran con ellas.

Además, De los Santos y la diputada Sofía Acedo encabezarán la delegación de diputados y senadores que acudirán a la manifestación del 25-N convocada por el Movimiento Feminista de Madrid y el Foro de Madrid.

También tendrá agenda la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, que estará en Logroño con una agenda focalizada en el 25N, participando en los actos oficiales contra la violencia machista y en reuniones con empresarias, autónomas, trabajadoras, amas de casa, entidades sociales y con la Red Vecinal para escuchar sus preocupaciones.