El PP ha aprovechado la conmemoración del Día Internacional contra la violencia contra la Mujer para dar la batalla a la izquierda por su hipocresía con el feminismo. "Todavía se atreve a intentar dar lecciones de feminismo", ha denunciado la vicesecretaria Alma Ezcurra frente al Parador de Teruel. La número dos al Congreso por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, ha hablado frente al piso de Jéssica en Plaza de España.

"Se atreven a abanderar la bandera del feminismo los mismos que confiaron y todavía confían en quienes usan a las mujeres como si fueran mercancía", ha denunciado Ezcurra, acompañada del presidente de Aragón, Jorge Azcón, al que hace ahora oposición Pilar Alegría, que pasó la noche en este lugar cuando se celebró la fiesta del exministro encarcelado José Luis Ábalos.

Ezcurra se ha referido a este lugar como "el icono de la traición a las mujeres del PSOE, de la indiferencia al dolor de un pueblo y de la perversión del dinero público", quien ha defendido la buena gestión del dinero público, utilizado por el Gobierno para pagar a prostitutas. "La gestión no baila en los mítines", ha criticado.

Tal y como recoge el manifiesto del PP con motivo de este día, la vicesecretaria del partido ha recordado que la ley del sí es sí dejó a 1.200 agresores sexuales con reducción de penas y sacó a más de un centenar de ellos a la calle, además del peligro que han corrido muchas mujeres por el fraude en las pulseras antimaltrato, investigadas ahora por la Fiscalía Europea.

Álvarez de Toledo ha definido el piso de Jéssica como "la zona cero de la degradación socialista". "Toda la política de vivienda de Sánchez se resume en una línea: el Gobierno le puso un piso a una puta en la Plaza de España", ha dicho en un vídeo remitido a los medios.

Ninguna mujer puede votar al PSOE

"Ninguna mujer con dignidad puede hoy votar al Partido Socialista", ha asegurado, en línea con lo expresado este miércoles durante una entrevista en Es la Mañana de Federico. "No solo Sánchez es partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución, sino que el PSOE ha utilizado a las mujeres como mercancía para sus ministros", ha asegurado.

La diputada del PP ha recordado frases como "la Carlota se enrolla que te cagas", "necesito pulseras para la puta" o "la Ariadna está perfecta", pronunciadas por Ábalos y Koldo, para ejemplificar la "degradación a las mujeres" del Gobierno y el PSOE, que presume de ser feminista.

"Han prostituido lo público como han prostituido a las mujeres. Y por eso quiero dirigirme hoy a todas las mujeres y decirles: "No podemos votar al Partido Socialista. Hay que votar en defensa de nuestra dignidad al PP", ha concluido su mensaje.

En su manifiesto, el PP plantea que "la lucha contra la violencia comienza mucho antes de una denuncia", en referencia a la educación, defendiendo la necesidad de que "los jóvenes participen de la solución".

"La violencia machista no se combate enfrentando a hombres y mujeres. Nadie sobra en esta causa", sostienen, criticando la guerra de sexos promovida por la izquierda. "Es la batalla de toda una sociedad unida frente a una lacra inasumible", añaden.

El PP apuesta por recuperar el consenso social porque "frente a la violencia contra las mujeres no caben trincheras políticas". "Una política de igualdad debe medirse también por sus resultados", aseguran, a lo que añaden que "la igualdad es libertad. Y proteger la vida, la dignidad y la libertad de las mujeres es una obligación de toda democracia".