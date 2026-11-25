Huelga decir que me considero un individuo que siempre ha tenido una fe casi ciega en el sistema electoral español. Me sentía orgulloso de disponer de un modelo rápido, fiable y seguro en donde, al contrario de lo que sucede en países como Estados Unidos, a las once de la noche ya sabíamos la composición del próximo Parlamento.

No obstante, al igual que ha sucedido con el AVE, Pedro Sánchez parece empeñado en hundir en las profundidades de su incompetencia a todos los buques insignia de la madre patria.

Todo comenzó con la Ley de Nietos. Para ello, se recurrió a una instrucción promovida por Sofía Puente –hermanísima de nuestro célebre exministro– que alteraba el criterio fijado por las Cortes respecto a la acreditación de la condición de exiliado por motivos políticos. En la práctica, mediante una disposición emanada del Ejecutivo se amplió el alcance de una ley aprobada por el Parlamento, permitiendo el acceso a la nacionalidad española a los descendientes de todos los emigrados entre 1936 y 1955, incluidos quienes abandonaron el país por razones estrictamente económicas.

El Tribunal Supremo suspendió cautelarmente el derecho de voto de estos nacionalizados. Sin embargo, no hizo lo mismo con sus descendientes y, cuando Iustitia Europa y Vox solicitaron que también fueran excluidos del censo electoral, el proceso se encontraba ya demasiado avanzado para identificarlos y revisar individualmente su situación. El resultado fue una llamativa paradoja: alrededor de 163.000 nacionalizados quedaron privados cautelarmente del derecho de sufragio, mientras que cerca de 190.000 de sus descendientes sí pudieron permanecer en el censo y participar en las elecciones, pese a que su situación jurídica derivaba directamente de la de aquellos.

Sea como fuere, aun en el improbable escenario de que todos ellos hubieran acudido a las urnas, esos votos no bastaban para modificar sustancialmente el resultado electoral. Todo apunta a que Sánchez pretendía ampliar mucho más el censo de nuevos nacionalizados, en un contexto en el que se habían presentado cerca de 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad. Pero, una vez destapada la maniobra e impugnada cautelarmente ante el Tribunal Supremo la aplicación de la Ley de Nietos, decidió adelantar las elecciones sabiendo que aquella operación ya no podría desplegar los efectos que esperaba.

Lo relevante de todo este episodio es que, en mi opinión, durante su transcurso el sanchismo advirtió el efecto que la sospecha de una manipulación del censo electoral estaba provocando entre sus oponentes: miedo, incertidumbre y, sobre todo, desmoralización. Y una vez identificado ese fenómeno, decidió convertirlo en un activo político, alimentándolo durante la campaña para favorecer la desmovilización del contrario.

Por eso resulta llamativo el empeño del Gobierno en implantar a toda prisa MiDNI en las elecciones, hasta el punto de destinar más de siete millones de euros al alquiler de dispositivos para las mesas electorales. Y, sin embargo, el fraude que se sospecha parece difícil de materializar: el sistema muestra la fotografía del titular y exige la generación de un código QR temporal verificado en el acto. A mi juicio, más que para intentar influir en el resultado, la operación ha tenido como cometido alimentar la polémica y reforzar un clima de sospecha e incertidumbre sobre el proceso electoral.

A ello se suma otro factor que no ha sido buscado pero que ha ayudado a abonar este clima de desconfianza: durante años se ha tolerado una política migratoria y de control del padrón extraordinariamente deficiente. La aparición de numerosos casos de empadronamientos irregulares al recibirse las tarjetas censales ha destapado la liebre y ha generado alarma entre muchos ciudadanos.

A ello se han sumado las polémicas que han rodeado a Correos, desde el caso de Leire Díez hasta la imputación de su expresidente, Juan Manuel Serrano, por presuntas irregularidades en contratos de la empresa pública. Lo llamativo es que la mayoría de estas irregularidades no son nuevas ni parecen vinculadas al proceso electoral cuando se produjeron. Con todo, su existencia proporciona el contexto perfecto para alimentar un relato de sospecha permanente sobre la limpieza del sistema.

El objetivo de esta estrategia parece doble. Por un lado, desmovilizar a una parte del electorado de derechas, alimentando la sensación de que existen irregularidades, que el terreno de juego está desequilibrado y que el resultado viene condicionado de antemano, reduciendo así los incentivos para acudir a votar. Por otro, movilizar a su propio electorado, al transmitir la idea de que si hay miedo en la derecha su victoria no es tan inevitable como sugieren las encuestas.

Y, por qué no decirlo, también puede servir para activar a determinados sectores del votante progresista que, aun admitiendo la existencia de ciertas prácticas discutibles, tienden a considerarlas legítimas si benefician a los suyos. Si la derrota deja de percibirse como segura y la contienda vuelve a parecer abierta, aumenta la predisposición a participar.

Quizá el mayor error que podamos cometer sea confundir la desconfianza con la resignación. Una cosa es exigir todas las garantías que merece un proceso electoral y otra muy distinta dar por adulterado su resultado antes siquiera de que se abran las urnas. Porque, para alterar el resultado de unas elecciones, no siempre es necesario manipular las papeletas. A veces basta con convencer a quienes han de depositarlas de que hacerlo no sirve para nada.