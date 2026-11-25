Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado su entrevista con el youtuber Plex para mostrar su imagen más desenfadada. Antes de comenzar la entrevista, se ha atrevido a subir al Porsche 911 GT3 RS del joven de 24 años, que le ha dado una vuelta por el circuito del Jarama, en Madrid. Una prueba de fuego que ha pasado con nota, a pesar del temor que ha podido sentir por momentos cuando el coche ha alcanzado los 247 kilómetros por hora.

"Esta es la prueba más difícil de la campaña", confesaba el líder del PP después de que Plex hiciera varios trompos, con los que Feijóo ha disfrutado, ironizando con que podría volver a aceptar otra invitación fuera de la campaña. El momento más delicado se ha producido cuando, en una recta, el vehículo se ha puesto casi a la máxima velocidad que puede alcanzar, y que está en los 300 kilómetros por hora.

Con el susto todavía en el cuerpo, Feijóo admitía que después de ver en el cuentakilómetros la cifra de 247 "ya no lo seguí mirando". En tono casi paternal, el líder del PP reflexionaba con Plex que "si tienes el mínimo fallo, te vas, no hay posibilidad de rectificar". "Con toda la actividad que tienes, que te juegues la vida por segundos…", añadía, preguntándose si el coche puede volcar, a lo que el joven decía que es algo "difícil".

"Te gustan las sensaciones fuertes, está claro", le decía Feijóo al youtuber, que le contestaba "a ti también, si no, no estarías aquí". "Bueno, yo no sabía que ibas a ir a 247", añadía el líder del PP, admitiendo que de haberlo sabido antes "igual se lo habría pensado". "No he pasado miedo, pero cuidado. Se necesita una fortaleza, una forma física y mental, porque si no cualquier despiste, y se acabó".

La anécdota de Anatop

El presidente del PP admitía, una vez fuera ya del coche, que había sido "el momento más intenso de la campaña", llegando a tener más pulsaciones que durante el cara a cara con Pedro Sánchez. El ambiente distendido ha continuado después unos minutos, en los que Plex ha aprovechado para gastarle bromas con el ya conocido lapsus de Anatop At, que dijo durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Feijóo pretendía hacer un juego de palabras con la serie Anatomía de un instante sobre el 23-F, para advertir a Sánchez de que un día harían una obra de ficción sobre su Gobierno que se titularía Anatomía de un farsante. Por primera vez, el líder del PP ha explicado qué le ocurrió para cometer ese error: "Le dije a Ester —Muñoz, la portavoz parlamentaria— cuando me queden diez segundos, me das en la pierna para saber que tengo que acabar y entonces, sentí que me hacía daño, me giré y dije Anatop…".

El micrófono del Congreso se apagó en ese instante, ya que los tiempos durante las sesiones de control están muy tasados. No se escuchó cómo el líder del PP rectificaba, quedando ya para la historia parlamentaria lo ocurrido, que ha sido uno de los memes de esta campaña electoral gracias a las redes sociales. Los internautas le han dado la vuelta a este fallo, que fue motivo de burla en el PSOE, para presentar a Feijóo como un héroe de cómic.

Impuestos y campo

Durante la entrevista, Plex se ha interesado, sobre todo, por las políticas fiscales del PP y sus propuestas para los autónomos, dadas las quejas habituales entre los jóvenes youtubers que deben pagar más de la mitad de lo que ganan a Hacienda. Motivo por el que algunos, como el Rubius, se fueron a Andorra para escapar de la voracidad recaudatoria. El PP promete reducir los impuestos, especialmente a los jóvenes y los autónomos para que "trabajar merezca la pena".

También ha preguntado a Feijóo por las medidas del PP para los agricultores, después de explicar que él procede de Toro, un municipio de Zamora, y que su padre es agricultor. El líder del PP ha defendido la desregulación, especialmente con las normas que llegan de Europa, como hizo al principio al hablar de los coches eléctricos y los diésel, defendiendo que la transición debe hacerse de forma más lenta.