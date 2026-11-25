El diplomático Inocencio Arias intervino en La Noche de Cuesta, dirigido por Carlos Cuesta , para analizar el escándalo en torno al voto exterior, las irregularidades en la aplicación de la llamada "ley de nietos" y las sospechas de un posible "intento de pucherazo" orquestado desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez. A lo largo de la entrevista, Arias cargó contra el bochorno que supone la improvisación gubernamental para la imagen internacional de España, aunque lanzó un mensaje de firmeza al asegurar que la inmensa mayoría de los cónsules son funcionarios íntegros que no se plegarán a ninguna maniobra ilegal.

En el programa se repasaron los problemas operativos en la votación desde el extranjero, entre ellos la fabricación de sobres y papeletas con impresoras en consulados por retrasos en los envíos y las indicaciones para mantener separados ciertos votos. También se trató un auto del Tribunal Supremo relativo a las urnas de cartón y a la necesidad de garantizar la trazabilidad de cara a eventuales impugnaciones, en un momento en el que Arias censuró que quienes desean un cambio de Gobierno renuncien a votar por desconfianza y afirmó que "la persona que quiere que se marche Sánchez , tiene que ir a votar".

Al referirse a lo que escucha entre compañeros y contactos de su etapa en la carrera diplomática, el exdiplomático señaló que existe recelo sobre la aplicación de esta normativa y sostuvo que "lo que oigo yo de mis compañeros es que, por supuesto, muchos de ellos creen que la ley de nietos es un intento de pucherazo". Asimismo, criticó la falta de previsión en las directrices remitidas a las sedes en el exterior y apuntó que "da un poco de pena, pero es que han tenido que improvisar porque todas las instrucciones han sido tardías y contradictorias.

Pese a esas denuncias y al malestar por la organización del proceso, Arias quiso moderar el alarmismo sobre el comportamiento final de los cónsules en las sedes diplomáticas, asegurando que "habrá algún cónsul que se pliegue, pero la inmensa mayoría de los cónsules son funcionarios serios que no admiten tergiversaciones ni trampitas, y ninguno se va a poner a meter papeletas en las urnas que no hay que meter". Añadió que cualquier irregularidad difícilmente pasaría inadvertida dentro de la propia estructura consular o diplomática, ya que "la inmensa mayoría de los cónsules, no pongo la mano en fuego por todo, pero la inmensa mayoría tienen vergüenza . Y por otra razón, porque no son idiotas. Si hacen una secuicería y lo ve el canciller de la embajada, el jefe del personal administrativo, o lo ve la secretaria de personal del embajador o del cónsul, eso van a contarlo", lo que expondría al responsable a perder su carrera.

En relación con el impacto exterior y el desprestigio que supone esta polémica para el país, Arias criticó la improvisación administrativa y el recurso a cajas de cartón para el sufragio, señalando que "es de bochorno" que en el siglo XXI se proyecte esa estampa mientras se habla abiertamente de un pucherazo y advirtiendo que "lo que está ocurriendo, primero todo, parte de algo que es una burla, que es una directiva que pretende sortear lo que dijeron las Cortes. Y segundo, la improvisación que hace que aparezcan las cajas de cartón. Es que es una vergüenza, una vergüenza".

Finalmente, Arias resumió la gravedad de esa proyección externa al advertir que "la imagen de ver unas mesas de votación en España, siglo XXI, con unas urnas de cartón, los mensajes que se están trasladando internacionalmente, que los están siguiendo todos los países. En España se está hablando abiertamente de un pucherazo... es tremendo el mensaje".