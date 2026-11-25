Pedro Sánchez no ha reconocido fallos en la gestión del Ejecutivo tras la entrada masiva de 80.000 inmigrantes en Ceuta el pasado mes de julio. Lejos de asumir errores por no anticipar un episodio que desbordó la ciudad autónoma, el presidente ha buscado refugio en la inteligencia artificial, a la que ha atribuido la capacidad de desestabilizar territorios enteros. Todo ello después de presumir de la buena colaboración con el régimen marroquí.

En una entrevista en TVE con Silvia Intxaurrondo, Sánchez ha desvinculado la responsabilidad del Gobierno de lo ocurrido en Ceuta y ha recurrido a los riesgos tecnológicos para justificar el asalto migratorio. Cuatro meses después de aquel dramático episodio, que dejó a la ciudad sumida en la desolación, el miedo y una profunda sensación de inseguridad, el presidente ha presentado lo sucedido como un argumento para reclamar mayor regulación tecnológica.

Sánchez ha asegurado que lo sucedido en la ciudad autónoma es la "constancia de que necesitamos hacer mucho más y que necesitamos regular un mundo tecnológico que efectivamente, en manos de intereses espurios, puede desestabilizar ciudades autónomas como Ceuta o naciones enteras como estamos viendo en Estados Unidos donde se han caído servicios enteros y han paralizado el transporte aéreo o donde en Europa se han caído los servicios vinculados a los supermercados y la refrigeración".

De esta forma, el jefe del Ejecutivo ha equiparado los ciberataques que afectan a infraestructuras y servicios con un ataque a la soberanía nacional, recurriendo a los riesgos tecnológicos para explicar una crisis que golpeó directamente a la frontera española.

En materia migratoria, Sánchez también ha reivindicado la regularización de inmigrantes y ha dado la bienvenida a la inmigración ilegal, al sostener que esta medida genera "más recursos" para la Seguridad Social.

La entrevista también ha dejado espacio para la agenda feminista del presidente. Este miércoles, mientras trascienden nuevas informaciones sobre el conocimiento del Ministerio de Igualdad de los fallos en las pulseras antimaltrato, Sánchez lucía un lazo morado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer.

Sin embargo, ni los fallos en los dispositivos de protección ni el aumento del 7% en los asesinatos, como sostiene el INE, ni la rebaja de las medidas cautelares han centrado el discurso del presidente. Sánchez ha vuelto a situar el foco en la desigualdad estructural y en la necesidad de intervenir mediante leyes para modificar la relación entre hombres y mujeres.

"La violencia de género es la expresión más cruel de una desigualdad estructural que siguen sufriendo las mujeres en el mundo. El debate es si articulamos intervenciones públicas a través de leyes, por ejemplo para reducir e igualar los derechos de las mujeres con los derechos de los hombres. Y esta es la causa feminista que no solamente interpela a las mujeres sino sobre todo a los hombres", ha asegurado Sánchez, que ha aprovechado para cargar contra PP y Vox, a los que ha responsabilizado de alimentar la violencia de género mediante la "banalización de la violencia o el jugar con los términos".

La entrevista en la televisión pública ha transcurrido sin que Silvia Intxaurrondo preguntara al presidente por los trágicos accidentes de Urda y Adamuz, que suman 115 fallecidos, y que han desatado críticas por la gestión del Ministerio de Transportes y la falta de inversión en mantenimiento en un contexto de presupuestos prorrogados.

Tampoco ha habido preguntas sobre la jueza Beatriz Biedma, después de que Cintia Rocho confirmara que el exjuez vinculado a las cloacas la llamó para "eliminar" a la magistrada del caso David Sánchez.