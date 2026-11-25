Los gallegos van a alzarse como los grandes vencedores estéticos de las elecciones. Y es que Galicia seguirá siendo esa pequeña aldea gala que se resiste a la irrupción de Vox, fuerza política condenada aquí a la marginalidad extraparlamentaria. Y algo habrá tenido que ver en ello Feijóo, quien desde la Xunta aportó su personal empeño para la preservación de esa singularidad. Aunque la principal barrera invisible que nos ha protegido contra la presencia de eso acaso no haya sido otra que la climatología.

La bendición gallega consistente en disfrutar de un clima que tiende a lo infame ha acabado teniendo, por una de esas ironías de la historia, efectos sociales muy saludables. El mal tiempo ha operado como un providencial muro de contención frente al turismo barato de masas y, por extensión, frente a su corolario ubicuo: la arribada tumultuaria de mano de obra extranjera no cualificada. Un fenómeno que en todas partes acaba por miserabilizar desde el mercado de trabajo hasta el residencial, pasando por la saturación y consecuente degradación cualitativa de los servicios públicos, en particular la sanidad y la red educativa pública. He ahí el motor del constante crecimiento electoral de Vox entre los estratos populares de la población autóctona. Sin ese poderoso catalizador, Vox no sería nada. Y Galicia es la prueba.

Sucede, por desgracia para terceros, que la climatología del litoral mediterráneo no va a experimentar ninguna mutación radical, al menos a lo largo de los próximos cuatro años. De ahí que Feijóo, si aspira a reproducir a escala nacional la armonía política gallega, vaya a tener que recurrir a instrumentos distintos de la lluvia. Y el único efectivo pasa por frenar en seco la inmigración, digan lo que digan todos esos empresarios mediocres cuyo único horizonte remite a aferrarse al mercado interno, siempre a salvo de la competencia internacional, pagando sueldos cada vez más bajos. O Feijóo se decide a contrariar los intereses de ese segmento castizo e ineficiente del empresariado español o Vox seguirá disparándose sin freno. Mientras España siga importando a granel pobres y pobreza, desengañémonos, no parará de subir.