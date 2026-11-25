La madrileña Lucía Macarrón, estudiante de Erasmus de ADE y Relaciones Internacionales en París, relató este 24 de noviembre en esRadio por qué ya da por perdido su voto. En una entrevista con Luis Herrero en En Casa de Herrero, la joven expuso las dificultades e irregularidades a las que se enfrentan los españoles en el exterior para poder votar, aun habiendo realizado todos los trámites a tiempo.

Catorce días en distribución

Cuando Herrero le preguntó si le quedaba alguna esperanza de votar, respondió tajante: "Pues la verdad que no." Según explicó, el envío llevaba "en teoría en distribución desde el día 10 de noviembre".

"14 días más tarde sigo sin haber recibido el voto y sin haber tenido ni siquiera algún intento de entrega ni nada que se le parezca, así que, por supuesto, que doy por perdido mi voto y es una pena, la verdad", añadió.

El periodista le preguntó si había hecho todo en tiempo y forma. Macarrón aseguró que sí: "yo fui al consulado a darme de alta como ERTA hace más de un mes y pico". Contó que quiso adelantarse a la mayoría de sus compañeros, que fueron más tarde, y que en el consulado le dieron un calendario: "a partir del 2 de noviembre nos iban a empezar a llegar las papeletas a casa, nunca han llegado". Le dijeron también que tenía hasta el 25 de noviembre para enviarlas a España.

Su compañera de piso, tampoco

Macarrón no se presentó como un caso aislado. "Hay muchísimos que estamos en la misma situación", señaló. Fue a darse de alta al consulado con su compañera de piso, que es de La Palma, y las dos pensaron que la distancia jugaría a favor de la madrileña.

"Pensamos que a lo mejor a mí me llegaba antes porque la conexión con Madrid [...] puede ser más fácil que a lo mejor con una isla pequeña como es La Palma, pero no nos ha llegado a ninguna de las dos", explicó.

Según relató, unas compañeras de su universidad lanzaron un cuestionario para intentar contabilizar más o menos a cuántas personas les ha ocurrido una incidencia de este tipo, tanto en Francia como entre estudiantes de Erasmus en otros países de Europa. Lo difundieron en todos los grupos de estudiantes a su alcance.

Un consulado que no contesta

Herrero le preguntó si tenía algún recurso o si estaba con las manos atadas. "Totalmente. O sea, hemos llamado al consulado, no se nos coge."

La estudiante recordó lo que le dijeron cuando fue a darse de alta: que el consulado se quedaba con sus datos y "que tenían un resguardo para contactar con nosotros en caso de que hubiese algún problema" con la llegada del voto. Según aseguró, "nadie se ha puesto en contacto con nosotros", y sus intentos de hablar con el consulado no dieron resultado.

"Que personas que tienen la nacionalidad española, que tienen derecho a voto, vivimos en una democracia con sufragio universal reconocido por la Constitución Española, no puedan ejercer su derecho a voto, es una pena", lamentó Luis Herrero.

Quejas desde Roma y otros consulados

Antes de la entrevista, la redactora Angels Hernández repasó en el programa otros casos. Según su crónica, muchos estudiantes españoles Erasmus, por ejemplo, han recurrido a TikTok para contar que todavía no han podido votar. Solicitaron la documentación hace mes y medio y aseguran que muy pocos han recibido el sobre. Además, el localizador de Correos no registra ningún movimiento de su envío y temen que se haya extraviado.

Hernández citó el caso de un estudiante de Erasmus en Roma. El seguimiento postal indicaba un intento de entrega fallido que él niega. Cuando contactó con Correos, le comunicaron que el envío estaba siendo devuelto a España después de haber pasado por Milán. Asegura que intentó durante más de dos horas llamar para pedir que se lo enviaran de nuevo a Roma sin conseguirlo. También mencionó a una joven residente en el extranjero que denuncia que recibió un sobre electoral incompleto, solo había una papeleta y ha estado sin poder votar al partido que quería.

Según recogió la redactora, el PP ha alertado de la falta de papeletas y sobres en oficinas de Miami y Bogotá, además de incidencias en París, Bruselas, Buenos Aires, y el BNG también ha reclamado medidas urgentes por las colas y la documentación incompleta.

Hernández detalló los plazos en vigor el día de la emisión. Para los estudiantes Erasmus acogidos al procedimiento ERTA, el voto debe llegar por correo certificado a España antes del 25 de noviembre, es decir, ya no llegan.

¿Por qué no puede votar en persona?

Hernández explicó que muchos de estos estudiantes se plantean volver a España para votar presencialmente. Pero hay un problema: al haber solicitado el voto por correo y haber sido aceptada su petición, ya no pueden acudir a su colegio electoral el domingo.

Macarrón llegó a pensar en volver. "me planteé volverme este fin de semana a España, pero al final quise confiar en el sistema, pero no me ha salido bien", contó.

Ahora ya no tiene esa opción, según explicó: "como ya me he tramitado como ERTA, ya no puedo volverme a España porque mi voto se contabilizaría como doble pese a no haber introducido ninguna papeleta en ningún sobre ni haberla enviado a ningún lado."