En tiempos ya muy remotos Televisión Española era una televisión pública digna de tal nombre, un medio de comunicación de calidad, con un personal cualificado. Los telediarios respondían a criterios profesionales, los debates eran plurales y de una cierta altura, había programas culturales y en los de entretenimiento no se hablaba de política ni se le hacía la pelota al gobernante de turno. Las entrevistas eran entrevistas, los presentadores acababan las frases, se respetaba el horario infantil y en líneas generales no se insultaba y discriminaba a la gente por sus preferencias políticas ni se deformaba la realidad.

Todo eso ha cambiado hasta el extremo de que muy probablemente se haya llegado a un punto de no retorno. TVE es en la actualidad la expresión más depurada de la telebasura, una obra cumbre del detrito catódico, un truño que cuesta miles de millones de euros y un mojón insostenible salvo para quienes parasitan el pesebre a cambio de cantar las alabanzas de Pedro Sánchez de un modo tan vergonzoso, rastrero y nauseabundo que provocaría rubor hasta en la Rusia de Putin. Nivel Corea del Norte, como bien ha dicho el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Es de esperar que si gana las elecciones y consigue formar Gobierno, el líder del PP acometa el cierre del ente al tiempo que se procura la preservación pública de los archivos así como de todo el material de un cierto valor histórico y patrimonial. No se puede exigir a los ciudadanos españoles que sostengan con sus impuestos una televisión que se dedica a insultar a más de la mitad de la población y a adoctrinar al resto alcanzando e incluso superando las dantescas cotas alcanzadas por TV3 en materia de manipulación y mentiras. No es de recibo que en un país en el que cada vez hay más gente durmiendo al raso haya dinero para montar en el dólar a los Broncano, Cintora e Intxaurrondo de turno.

No es justo. Como tampoco es justo que la señora Intxaurrondo se dedique a dar lecciones de ética y periodismo mientras se presenta como una víctima de la censura de la Junta Electoral Central. Ella, que ha tenido el cuajo de sugerir que no se debería permitir que Vox aparezca en los medios públicos. Hay que tener una cara de hormigón armado para usar TVE como una plataforma personal en la que presentarse como una especie de heroína de la libertad de prensa porque la Junta Electoral le ha advertido que ella no es nadie para decidir quién sale y quién no sale en un medio público. Esa pedazo de periodista que definió la invasión de Ceuta como un "ataque híbrido algorítmico" dando clases de periodismo y tomándose tan en serio que provoca escalofríos. Intxaurrondo frenando en seco a la extrema derecha ella sola, a base de preguntar y provocar debates, según dice. Tan demencial espectáculo ha sido el punto más bajo al que ha caído TVE de momento. Dadas las circunstancias, cerrar TVE no es lo mejor, sino lo único que se puede hacer ya con ese artefacto de agitación, propaganda y manipulación masiva. Mera higiene democrática.