Una vez que se cierran las puertas de los colegios electorales a las 20:00 horas del domingo 29-N y concluye el recuento manual de las urnas, las mesas electorales inician una fase administrativa clave para cerrar la jornada. Cada tipo de papel acumulado en el aula, desde los sufragios válidos hasta los tacos de papeletas intactos en las cabinas, recibe un tratamiento legal completamente distinto regulado por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para garantizar la limpieza y trazabilidad del proceso.

Destrucción inmediata de las papeletas válidas ya escrutadas

A diferencia de lo que ocurre en otros países donde se almacenan todas las urnas intactas durante meses, en España las papeletas que han sido extraídas de la urna y contabilizadas como válidas se destruyen en el mismo colegio electoral nada más finalizar el escrutinio.

Una vez cantados todos los votos en voz alta, anotados en el acta y verificados sin reclamaciones por los interventores presentes, el presidente de la mesa ordena la destrucción física —habitualmente rasgando los papeles— de las papeletas válidas y los votos en blanco delante de los asistentes para garantizar que no puedan reutilizarse.

A partir de ese instante, el documento que conserva plena validez jurídica para el recuento provisional y el posterior escrutinio general es el acta oficial firmada por el presidente, los vocales y los interventores.

Conservación obligatoria de los votos nulos y reclamados

La única excepción a la destrucción inmediata del material votado afecta a los votos declarados nulos y aquellos que hayan sido objeto de alguna impugnación o reclamación por parte de los apoderados o interventores de los partidos políticos.

Estas papeletas, acompañadas de sus respectivos sobres, no se rompen, sino que se introducen firmadas por los miembros de la mesa dentro del denominado sobre número 1, junto con el original del acta de constitución y del acta de sesión. Este sobre viaja escoltado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hasta el Juzgado de Primera Instancia o de Paz correspondiente, permitiendo que la Junta Electoral Provincial pueda revisar físicamente esos votos conflictivos durante el escrutinio general que se celebra días después de los comicios.

Reciclaje de las papeletas y sobres sobrantes en las cabinas

Al término de la jornada del 29-N, en las mesas y cabinas de votación suelen quedar grandes cantidades de papeletas intactas de todas las candidaturas y sobres oficiales sin utilizar. Este material tampoco se guarda para futuras elecciones.

El personal de limpieza municipal o los responsables de logística del Ayuntamiento recogen todo el papel sobrante una vez desmontadas las cabinas.

Al tratarse de material impreso específico para una convocatoria concreta, los talonarios sobrantes se envían directamente a plantas de reciclaje de papel y cartón para su destrucción industrial, mientras que las urnas de metacrilato y las cabinas desmontables se trasladan a los almacenes municipales o de las delegaciones del Gobierno para su reutilización en próximas citas electorales.