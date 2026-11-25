Pedro Sánchez se ha lanzado de lleno a la campaña en territorio youtuber. El presidente del Gobierno ha protagonizado este miércoles una entrevista en el canal de YosoyPlex, uno de los creadores de contenido más seguidos de España, con 14 millones de seguidores, en un formato que ha incluido un "house tour", un té de tomillo y menta y una conversación sobre las inquietudes políticas de los jóvenes. La puesta en escena ha dejado una imagen difícil de pasar por alto: Sánchez subido a un Lamborghini, precisamente después de haber arremetido contra los coches de alta gama con su ya polémica frase de "hacen falta más autobuses y menos Lamborghini".

"Coño, pero si aquí hay un Lamborghini", ha exclamado Sánchez al encontrarse con el vehículo. "Los que te gustan", ha ironizado Plex, recordándole su polémica crítica. El youtuber le ha reprochado aquella comparación: "Me molestó" y "¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?", le ha espetado, obligando al presidente a matizar un discurso que había convertido los coches de lujo en una suerte de antagonista del transporte público.

Sánchez ha intentado recomponer su posición asegurando que "prefiero que la gente apueste y se invierta en transporte público, pero que luego, si la peña quiere tener un Lamborghini, que lo tenga". Plex ha insistido en que le sentó mal aquella crítica porque, a su juicio, parecía contraponer el derecho a aspirar a un coche de alta gama con la defensa de unos servicios públicos de calidad. "Se puede tener buen transporte público, tener un montón de autobuses en las mejores condiciones y que la gente pueda tener o pueda soñar con tener un Lambo, porque siento que a veces como que incluso está mal", ha explicado.

El presidente ha terminado concediéndole la razón, aunque tratando de reformular su mensaje: "No, y tienes razón; además, eso dice mucho de ti. O sea, una persona con éxito que, oye, tiene el Lamborghini, pero que también está comprometida con que hay un buen transporte público", ha asegurado. "Lo que quise decir fue que libre la gente y estupendo que tenga su Lambo si quiere, pero yo creo que nuestro compromiso, el nuestro, digo el de las instituciones, tiene que ser que haya un transporte público, sobre todo el de Cercanías", se ha justificado tras haber propuesto en esta campaña electoral un impuesto a los "ultrarricos" con el que busca aglutinar a todo el espectro de la izquierda y disputar apoyos al Frente Amplio.

La conversación también ha abordado la desafección de los jóvenes hacia la política. Dani, el nombre de pila de Plex, ha cuestionado a Sánchez que los partidos no sean capaces de "remar a favor" ante tragedias que afectan a los ciudadanos, como la DANA de Valencia o la erupción del volcán de La Palma, y ha puesto sobre la mesa que todavía hay afectados que viven en contenedores.

Sánchez tras ocho años en La Moncloa ha respondido apelando a la necesidad de entendimiento entre partidos, aunque ha defendido el enfrentamiento político como parte de la democracia. "Es necesario más puntos de encuentro, es también verdad que la democracia tiene esto, es el contraste de posiciones y por tanto en un debate democrático es bueno es sano que haya uno que defiendan una cosa, otros que defiendan otras. Yo no lo veo malo, lo malo es que después de esa discusión no se pueda llegar a un acuerdo, sobre todo en temas sustantivos y a mi me da pena que algunas veces efectivamente eso genera mucha desafección entre la gente joven que piensan que los políticos lo único que hacen es discutir. Yo coincido contigo que hay una crisis de credibilidad en la política, algunas veces yo creo que de manera injustificada".

En su particular campaña de aproximación a los jóvenes, el jefe del Ejecutivo también ha defendido la prohibición de las redes sociales a los menores de 16 años, una medida que Plex considera una restricción de su libertad. Sánchez ha justificado la iniciativa por los efectos sobre la "salud mental" y ha recurrido a una comparación con el tabaco para defender que la sociedad acabará viendo con otros ojos el acceso de los menores a estas plataformas: "Hace 40 años estaba permitido fumar en el colegio y hoy sería impensable. Dentro de 40 años la gente pensará que es una locura haber dejado TikTok en manos de un niño o una niña de 10 años".

El presidente también ha aprovechado la entrevista para defender que los creadores de contenido que trasladan su residencia fuera de España deben contribuir fiscalmente en el país donde generan su éxito. Plex le ha recibido presentando su vivienda como "una casa de youtubers que no nos vamos a Andorra", en alusión a la marcha de numerosos influencers al Principado para pagar menos impuestos. Sánchez ha defendido que quienes alcanzan su éxito en España deberían devolver parte de él a través de la fiscalidad: "Si el triunfo y el éxito lo lograron en España principalmente, es bueno quedarse aquí, pagar impuestos y contribuir a tener una educación pública de calidad y sanidad".