Pedro Sánchez ha decidido anticipar la victoria antes de pasar por las urnas y fantasear con una mayoría suficiente para prescindir de los nacionalistas que han apuntalado su Gobierno durante toda la legislatura. En Moncloa se han instalado en el triunfalismo, despreciando las encuestas que no encajan con sus expectativas. Fuentes gubernamentales se atribuyen un crecimiento electoral que dicen detectar en todos los espectros sociales y dan por descontado que el PSOE volverá a gobernar. El júbilo del Ejecutivo llega al extremo de dibujar un escenario en el que no necesitaría "ni al PNV ni a Junts", dos de las formaciones cuya aritmética ha resultado imprescindible para mantener a Sánchez en el poder con el denominado "pacto Frankenstein".

En el Gobierno recelan de los sondeos publicados y sostienen que no todos merecen la misma consideración, al denunciar que buena parte de ellos forman parte del "engranaje electoral". Una forma de desacreditar los pronósticos desfavorables mientras se aferran a un crecimiento electoral que únicamente vaticina el CIS de José Félix Tezanos y que los socialistas dicen palpar sobre el terreno. "Vamos a sumar de sobra", trasladan desde el entorno de Pedro Sánchez, donde han sustituido la cautela demoscópica por una exhibición de autosuficiencia electoral.

Sin embargo, desde el inicio de la última semana de campaña, los socialistas no han dejado de proclamar que están ante una "remontada histórica", un relato que choca con la propia realidad que pretende vender, porque, si necesitan remontar, es porque parten por detrás. Pese a ello, el PSOE se ha instalado en una alegría anticipada que llega incluso a dar por hecha la celebración que prepara en Ferraz para el próximo 29 de noviembre.

"Este país es mayoritariamente progresista", sostienen, al tiempo que dan por hecho que una mayor afluencia a las urnas se traducirá automáticamente en rédito para sus siglas, convirtiendo el 75% de participación en su particular umbral de confianza.

Desde el Gobierno también rechazan que sus expectativas electorales dependan únicamente de los votos que puedan arañar al Frente Amplio. "No nos llegan solo votos de Frente Amplio", sostienen, convencidos de que su crecimiento alcanza a otros segmentos del electorado. Con ese argumento, tratan de proyectar una imagen de transversalidad y reivindicar su capacidad para atraer al votante de centro.