El diario británico The Times ha dedicado un amplio reportaje a Cayetana Álvarez de Toledo, a la que bautiza como "la aristócrata que lidera el resurgimiento de la derecha española". El periódico la presenta como una de las figuras más poderosas y polémicas de la oposición conservadora a Pedro Sánchez y destaca su papel en la campaña de las elecciones generales del próximo domingo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la ha situado como número dos de la lista por Madrid, una apuesta que The Times interpreta como un intento de aprovechar su fuerza ideológica y su capacidad para atraer votos "tras años de perder y recuperar el favor de la dirección".

En su entrevista con el diario, Álvarez de Toledo ha vinculado la corrupción política con sus consecuencias más graves y ha señalado los accidentes ferroviarios que han causado 115 muertos este año. "La cleptocracia mata. La corrupción acaba costando vidas", ha afirmado. También ha acusado a Sánchez de estar dispuesto a deteriorar la democracia española con tal de mantenerse en el poder. "En estas elecciones hay que escoger entre decencia y decadencia. Votar al PSOE es un acto de indecencia".

La parlamentaria también ha cargado contra los pactos del PSOE con Bildu. A su juicio, la alianza con una formación que justifica el asesinato de ETA ha contribuido a legitimar la violencia política. El reportaje recoge además su denuncia de los ataques sufridos por Jon Echeverría, candidato del PP por Guipúzcoa, durante sus actos de campaña.

Una figura incómoda para la izquierda

El periódico británico destaca que su origen aristocrático se ha convertido en uno de los blancos habituales de sus adversarios y recuerda que la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, la atacó en un mitin al anunciar que subiría los impuestos a la marquesa y a sus "amigos pijos".

Álvarez de Toledo respondió que se trata de "odio identitario" y defendió que en una democracia liberal las personas deben ser juzgadas por sus actos, no por su origen, clase social, sexo, raza o religión.

También ha acusado al Gobierno de Sánchez de gobernar de espaldas al Parlamento y de utilizar el enfrentamiento con la derecha para mantenerse en el poder. "No tiene absolutamente ningún escrúpulo ni ningún límite moral de ningún tipo", ha señalado la diputada, que también ha retratado las consecuencias económicas de ocho años de sanchismo: "La izquierda ha destruido a las clases medias", añadió. "Dicen que los salarios están subiendo, pero los impuestos han supuesto una carga aplastante; han ido erosionando a la clase media".

También acusó al Gobierno de estar fomentando un "apocalipsis cognitivo" en la educación, al considerar que "cuanto menos alfabetizada está la gente, más probable es que vote por ellos".

Las diferencias con Vox

El reportaje también se detiene en las diferencias entre el PP y Vox, especialmente en cuestiones como la inmigración y la identidad nacional.

Con respecto a la inmigración, Álvarez de Toledo señaló que "España necesita inmigración", pero "los recién llegados deben entrar legalmente, contribuir al mercado laboral y asumir los valores de la Ilustración que sustentan la democracia liberal".

La diputada también considera que la principal diferencia entre ambas formaciones es su visión de España. Mientras que, según ella, Vox es "pesimista", ha perdido la confianza en el proyecto constitucional y considera que el país está irremediablemente dividido, el PP mantiene que el Estado no ha fracasado, sino que ha sido la izquierda la que ha fallado.