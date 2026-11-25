El 29 de Noviembre se sabrá si los españoles ponen fin a los ocho años de gobierno de Pedro Sánchez. El final, por lo tanto, aún está por escribir. Pero lo que ya queda para la historia es cómo y quiénes comenzaron eso que luego se llamó sanchismo. Y el origen tiene una fecha clara: el 7 de febrero de 2017, momento en el que se crea la asociación Bancal de Rosas.

Esta asociación fue montada con el único propósito de nutrir de dinero a la candidatura de Pedro Sánchez a las primarias socialistas, sin que nadie fuera de ella pudiera saber quiénes eran los donantes. Han pasado nueve años y nueve meses desde entonces y todavía quedan muchas incógnitas por resolver en torno a Bancal de Rosas. ¿Quiénes fueron las cuatro personas que fundaron la asociación? ¿Quiénes fueron los donantes anónimos? ¿Quiénes son los custodios de esa lista de donantes y del resto de documentación de la asociación?

El momento en el que Alberto Núñez Feijoo planteó varios de estos interrogantes a Pedro Sánchez fue, por el silencio revelador del presidente del Gobierno, uno de los más comentados del cara a cara electoral que celebraron los dos candidatos.

A Pedro Sánchez le han preguntado tres veces quién le pagó las primarias y si su suegro fue uno de los donantes secretos. A Feijoo le respondió el 19 de noviembre con un silencio clamoroso. Antes, en 2025, al senador de VOX, Ángel Pelayo Gordillo, le dijo que no, que su suegro no se las había pagado. Pero es que, minutos después, en esa misma comparecencia en el Senado, la respuesta al senador del PP, Alejo Miranda, le respondió lo siguiente: "El que mi suegro, que en paz descanse, pudiera o no donar como particular eso ya no… no tengo información sobre ello señoría y desgraciadamente no puedo responderlo".

La captación de fondos a través de Bancal de Rosas se produjo en marzo de 2017. Sabiniano Gómez falleció en junio de 2024, de forma repentina tras sufrir una caída. En esos siete años se supone que Sánchez y su suegro no hablaron jamás de este asunto porque al presidente no le consta, no es que lo niegue. Por tanto, Sánchez pretendía que sus señorías creyeran que, en caso de haber pagado las primarias de su yerno, Sabiniano Gómez no se lo dijo ni a su hija ni a su marido, el máximo beneficiario de esa supuesta donación.

La Radioteca con Dieter Brandau ha buscado respuestas a estas preguntas sin contestar en su último podcast: Tres mil quinientos días después, nada explica mejor el sanchismo que Bancal de Rosas. Para ello, ha contado con la participación de algunos de los periodistas que más información han aportado sobre uno de los grandes secretos de Pedro Sánchez, su familia y su partido, como Miguel Ángel Pérez, Alejandro Entrambasaguas, Isaac Blasco o Juan Fernández-Miranda.

Además de aportar el relato completo de todo lo que ocurrió en la trastienda de la resurrección política de Sánchez, el equipo de La Radioteca aporta importantes novedades sobre este caso. Por primera vez, Magdalena Valerio, ex ministra socialista con Zapatero y Sánchez, ha reconocido públicamente que ella fue una de las cuatro fundadoras de Bancal de Rosas, siendo concretamente vocal de la asociación. Eso sí, ha querido dejar claro que ella no guarda ninguna documentación al respecto.

Para contentar a Podemos tras su pacto de gobierno, Sánchez tuvo que sacar de su Ejecutivo a Valerio y colocar en su puesto como ministra de Trabajo a Yolanda Díaz. Después Sánchez intentó colocar a su veterana compañera como presidenta del Consejo de Estado, pero este nombramiento fue tumbado por la justicia. Finalmente, Valerio fue recolocada por el Gobierno como consejera permanente del Consejo de Estado.

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En manos de la justicia

La campaña que devolvió a Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE en 2017 se presentó como una operación épica de resistencia política: un candidato denostado por la dirección de su partido, sin apenas apoyos, que recorría España de municipio en municipio junto a unos cuantos colaboradores en un humilde Peugeot 407, convertido en el símbolo de aquella remontada. Pero ni siquiera eso era verdad.

La realidad, vista con los ojos del presente, es bien distinta. Actualmente, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, investiga la financiación de la campaña de Pedro Sánchez para recuperar el liderazgo del PSOE. En concreto, la UCO ha puesto el foco en Bancal de Rosas, la asociación que puso en marcha el entorno del entonces candidato para canalizar las donaciones que recibía.

Aquellos desinteresados colaboradores que ayudaron a Sánchez a vencer a Susana Díaz y Patxi López en las primarias de 2017 han terminado, casi una década después, condenados, investigados o relacionados con diversos escándalos, algunos de carácter sexual. Está por ver si el juez Moreno va a contar con la colaboración en este caso de alguno de los custodios de los secretos del todavía presidente del Gobierno.

Aunque la historia de aquella campaña no se limita a los cuatro (José Luis Ábalos, Koldo García, Santos Cerdán y Paco Salazar) ocupantes del famoso vehículo. Alrededor del candidato Sánchez también se movió un círculo de colaboradores políticos, organizadores, asesores fiscales y conductores que resultaron fundamentales para su regreso al poder. La financiación de aquellas primarias, la asociación opaca Bancal de Rosas y las posteriores relaciones de algunos de sus protagonistas con las tramas investigadas por la Justicia han vuelto a poner en el punto de mira el origen del sanchismo.

El Equipo B

José Luis Ábalos, encarcelado

​ José Luis Ábalos, el día del registro de la UCO. I Archivo

El socialista valenciano fue uno de los principales apoyos políticos de Pedro Sánchez cuando éste decidió abandonar su escaño y recorrer España para recuperar el liderazgo del PSOE. Ábalos desempeñó un papel fundamental en la organización territorial de esa candidatura. Tanto es así que, posteriormente, Sánchez le nombró secretario de Organización del partido y, más tarde, ministro de Transportes.

Actualmente, Ábalos se encuentra en la cárcel, condenado a 24 años y 3 meses de prisión por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias en el marco del 'caso Koldo'. Precisamente, la relación con quien fue su asesor se forjó durante los desplazamientos de aquella campaña de Sánchez para las primarias del PSOE de 2017.

Santos Cerdán, imputado

Santos Cerdán sale de la cárcel de Soto del Real. I Archivo

El socialista navarro fue otra de las piezas clave del regreso de Pedro Sánchez al poder. Santos Cerdán ejerció como uno de los representantes y portavoces de su candidatura y su papel en la movilización de apoyos fue decisivo. Una vez que volvió como líder a Ferraz, Sánchez consolidó su posición en la dirección del PSOE. Es más, acabó nombrándole secretario de Organización del partido.

Pero Santos Cerdán tampoco era aquel militante ejemplar. Su trayectoria política ha quedado comprometida después de su paso por la cárcel, donde estuvo en prisión preventiva durante 142 días. Ahora se encuentra en libertad con medidas cautelares, pero sigue imputado en dos causas distintas por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. El Tribunal Supremo le investiga por presuntos amaños de adjudicaciones de obra pública y la Audiencia Nacional por su presunta participación en las 'cloacas' del PSOE.

Koldo García: de custodio de los avales a la cárcel

Koldo García declara ante el juez. I Archivo

El antiguo portero de prostíbulo llegó a ser colaborador de Sánchez precisamente a través de su paisano Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE de Navarra. Su función durante la campaña de primarias fue la de chófer del candidato, al que acompañó en diversos actos de su gira por España. Y la confianza fue a más. Tanto es así que Pedro Sánchez recurrió a Koldo para custodiar los avales de su candidatura. Tras su victoria pasó a trabajar directamente para Ábalos y a ser nombrado como asesor en el Ministerio de Transportes.

Koldo García ha sido condenado por el Tribunal Supremo a 19 años y 8 meses de prisión por los mismos delitos que su jefe Ábalos en la trama de contratos de mascarillas durante la pandemia. En estos momentos se está investigando su papel en el presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública, que también implica al exministro.

Francisco Martín: del Bancal de Rosas a las espinas de las listas electorales

Francisco Martín, exdelegado del Gobierno en Madrid. I Archivo

El socialista madrileño fue otro de los colaboradores de confianza desde los inicios del sanchismo. De hecho, desempeñó un rol fundamental en la financiación de la campaña de Pedro Sánchez en las primarias de 2017. Francisco Martín fue el presidente de Bancal de Rosas, la asociación que canalizó las donaciones de la candidatura de Sánchez y que ahora se encuentra en el punto de mira de la Justicia. Sin la creación de esa polémica asociación como método opaco para recaudar dinero, la campaña de Sánchez no habría tenido tanto tirón entre la militancia del partido.

Pedro Sánchez le pagó bien el favor. Una vez llegó a Ferraz, nombró a Francisco Martín como director de Finanzas del PSOE. Cuando llegó a Moncloa le nombró secretario general de la Presidencia del Gobierno. Más tarde, cuando necesitó confrontar con Ayuso, le colocó en la Delegación del Gobierno en Madrid.

Un puesto del que ha dimitido recientemente tras quedarse fuera de las listas del PSOE para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y mientras la UCO investiga Bancal de Rosas y toda la financiación de las primarias de Pedro Sánchez en 2017. Francisco Martín ya sabe lo que es sentarse en el banquillo, ya que estuvo imputado en la causa de Begoña Gómez. Una condición que, posteriormente, le retiró el juez Peinado.

Juan Manuel Serrano, imputado

Juan Manuel Serrano durante su declaración en el Senado. I Archivo

Juan Manuel Serrano es considerado uno de los principales colaboradores personales y políticos de Pedro Sánchez. Un amigo íntimo que tuvo un papel fundamental en la organización de su regreso a la Secretaría General del PSOE. Serrano fue la figura central de la logística de aquella campaña. Aunque no se le considera como uno de los cuatro integrantes clásicos del supuesto Peugeot, lo cierto es que él puso los coches (dos Mercedes) para que Sánchez pudiera realizar su gira por España en 2017.

Serrano también guarda relación con Bancal de Rosas, puesto que su nombre aparece asociado a la administración de la página web en la que fue alojada la plataforma de crowdfunding que la asociación puso en marcha para recaudar dinero para la candidatura de Sánchez.

Tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias, Juan Manuel Serrano permaneció a su lado en el partido como jefe de Gabinete del secretario general. Después de su llegada a Moncloa, Sánchez le premió con la presidencia de Correos, donde no guardan un buen recuerdo de su mandato. En los cinco años que estuvo al frente de la compañía, Serrano dejó pérdidas acumuladas de más de 1.100 millones de euros. Su amigo le buscó acomodo en otra empresa pública: la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre. Juan Manuel Serrano abandonó su puesto como director general en febrero de 2025 para marcharse al sector privado.

En la actualidad, el amigo de Sánchez se encuentra imputado por la Audiencia Nacional en el marco del llamado 'caso Leire' de las cloacas del PSOE. El juez Santiago Pedraz investiga la participación de Serrano en dos ramas: las presuntas maniobras para interferir en investigaciones judiciales y la supuesta contratación irregular de la fontanera del partido, Leire Díez, en Correos.

Paco Salazar: en el exilio tras ser acusado de acoso

Paco Salazar en una imagen de archivo. I PSOE

Durante su reconstrucción política, Paco Salazar fue otro de los colaboradores próximos a Pedro Sánchez. El andaluz formó parte de su entorno de confianza en la campaña de las primarias socialistas de 2017, un núcleo cercano que ya no abandonó. Al igual que Cerdán, Salazar ejerció de representante del candidato ante los medios de comunicación y ante la dirección gestora del PSOE, entonces hostil a Sánchez.

El presidente le colocaría después en distintos cargos de relevancia dentro del partido y del Gobierno. Paco Salazar ocupó, por ejemplo, la Secretaría de Acción Electoral del PSOE, la Dirección Adjunta del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, la Presidencia del Hipódromo de la Zarzuela o la Secretaría General de Coordinación Institucional de la Presidencia del Gobierno.

En julio de 2015, Paco Salazar iba a desempeñar un cargo más: el de adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE. Sin embargo, tuvo que renunciar antes de que el nombramiento llegara a hacerse efectivo tras las acusaciones de acoso sexual que hicieron varias trabajadoras del partido y que Ferraz supo y ocultó. Salazar dejó la política y se marchó a vivir a Uruguay.

Cristian Corvillo: de chófer de Sánchez a detenido por la UCO

Cristian Corvillo en el Senado. I Europa Press



Otro del núcleo que ayudó a Pedro Sánchez a ganar las primarias que está en el punto de mira de la UCO. Cristian Corvillo, militante socialista cordobés, hizo de conductor para Sánchez durante su gira de reconquista del PSOE en 2017. El entonces candidato incluso le citó en un mitin para darle las gracias por haber ayudado en la organización del acto en un colegio mayor de Córdoba.

Y ahí podría acabar la historia de este joven que colaboró con la candidatura de Pedro Sánchez en las primarias si no fuera porque más adelante su nombre estaría vinculado a varios casos de corrupción. Cristian Corvillo, íntimo amigo de Víctor de Aldama, se puso al frente de alguna de las sociedades del comisionista. También habría intervenido en la compra del chalet de lujo en la urbanización La Alcaidesa, en La Línea de la Concepción, para el exministro José Luis Ábalos, hoy en prisión.

Su nombre también aparece en los papeles de la UCO sobre la trama del fraude millonaria con el IVA de los hidrocarburos, en la que fue llamado a declarar. Ahora, Corvillo ha sido detenido por la Guardia Civil, para poder interrogarlo, en el marco del 'caso Koldo', en una operación que se está desarrollando en varias ciudades, entre ellas Córdoba. Se investigan delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales.