El Partido Popular de Puente de Vallecas ha recurrido al creador digital Heytomeke para realizar en redes sociales un vídeo de campaña de dos minutos con el que busca conectar con el electorado del sur de Madrid en la recta final hacia las elecciones generales de este domingo 29 de noviembre. Con una estética cinematográfica apoyada en inteligencia artificial, el spot combina la realidad cotidiana de muchos españoles y guiños de ficción para explicar las medidas económicas del partido de forma rápida y sencilla, al alcance de todos.

La pieza arranca con un tono casi de ciencia ficción, mostrando a Alberto Núñez Feijóo junto a una versión rejuvenecida de sí mismo, con sus habituales gafas, evocando su etapa como presidente de la Junta de Galicia, a quien el Feijóo del presente va mostrando de forma gráfica situaciones del día a día que han tenido que vivir los españoles durante estos 8 años de gobierno socialista. A partir de ahí, la narrativa avanza mediante tres escenas cotidianas que funcionan como hilo conductor: una pareja joven rodeada de cajas de mudanza frente a escaparates inmobiliarios, una madre que se ve obligada a dejar una botella de aceite en la caja del supermercado por su precio y un jubilado que cuenta monedas en un banco preocupado por llegar a fin de mes.

Sobre esas tres situaciones se despliegan las principales propuestas de cambio que defiende la formación popular para la próxima legislatura. En materia de acceso a la vivienda, el vídeo promete la movilización de un millón de inmuebles y una rebaja del 60 % en los impuestos asociados a la compra de la primera casa para los jóvenes. Para aliviar la cesta de la compra, plantea aplicar un IVA cero en los alimentos básicos, mientras que en el capítulo de pensiones garantiza su revalorización anual conforme al IPC, apelando directamente a la gestión previa de Feijóo en Galicia.

El relato visual va ganando épica conforme se resuelven las escenas iniciales y los protagonistas caminan al atardecer hacia una puerta luminosa que desemboca en un multitudinario mitin lleno de banderas y simpatizantes. La pieza culmina con un llamamiento directo a las urnas bajo el lema "España necesita un cambio de gobierno", sintetizando el mensaje de relevo político con el que los populares cierran la campaña.

💙 Feijóo va a ser el mejor Presidente de España 🇪🇸 🫶🏻 🗳 Vota 🅿️🅿️, vota por España.#ElCambioNecesario#PalabraDePresidente#ReconstrucciónNacional (autor: @heytomeke en Instagram) pic.twitter.com/67aUjcyElZ — PP Puente de Vallecas (@PPteVallecas) November 24, 2026

El lanzamiento de este vídeo coincide con los últimos días de movilización antes del cierre de campaña del viernes, la jornada de reflexión del sábado 28 y la cita con las urnas del domingo 29-N. Se trata de unos comicios generales convocados tras la disolución de las Cortes el pasado mes de octubre, en los que más de 5,5 millones de madrileños están llamados a votar en una circunscripción que, además, gana un diputado respecto a las elecciones de 2023 debido al crecimiento demográfico de la región.

En ese tablero electoral, Puente de Vallecas vuelve a figurar como uno de los distritos clave y de mayor carga simbólica de la capital. Históricamente vinculado al voto de la izquierda, ya que en las generales de 2023 el PSOE se impuso en el distrito con el 40,76 % de los sufragios, frente al 23,6% del PP. El barrio además registró entonces una participación del 64,34 %, casi nueve puntos por debajo de la media del conjunto de la ciudad de Madrid, que alcanzó el 73,39 %. Esta brecha de movilización convierte el voto de los distritos del sur en un objetivo estratégico primordial en el tramo decisivo de la campaña: mientras la izquierda busca revalidar su ventaja tradicional en la zona, el Partido Popular apuesta por formatos digitales sencillos de consumir y mensajes centrados en la economía doméstica para atraer al electorado indeciso y recortar distancias en el sur madrileño antes del domingo.