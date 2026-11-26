Cayetana Álvarez de Toledo, la número dos del PP, ha recordado las palabras del expresidente del Gobierno y socialista Felipe González para subrayar la hipocresía de José Bono. Y es que González ha afirmado que el PSOE de Pedro Sánchez "nos está llevando a un basural". Por ello, Álvarez de Toledo ha rescatado el mensaje de González con objeto de subrayar que en el PSOE "efectivamente han convertido la vida pública en un vertedero".

En un acto en Albacete, Álvarez de Toledo ha señalado que "socialistas decentes e inteligentes, como Nicolás Redondo Terreros, un gran luchador por la libertad en el País Vasco, han dicho públicamente que no se puede votar al Partido Socialista". Sin embargo, se ha preguntado por qué José Bono no ha sido capaz de situarse con esos socialistas críticos. "¿Qué le pasa a Bono?, ¿no fue aquel que dimitió por el Estatuto de Cataluña? Y ahora apoya a un partido que tiene a filoterroristas como principales socios, un partido que ha aprobado una amnistía para borrar el golpe de Estado, que tiene como socio a un prófugo de la justicia…"

¿A qué le tiene miedo José Bono? ¿Qué le ha pasado en República Dominicana? ¿Perdió principios o ganó negocios? Yo sé a qué le tiene miedo José Bono. Le tiene miedo a la decencia. A la revolución de la decencia que promueve el PP. ——

Hoy, en Albacete. @PP_Albacete… pic.twitter.com/WM7l4Jgmp6 — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 26, 2026

Ante la postura hipócrita del exministro socialista, Álvarez de Toledo ha preguntado si es que "perdió los principios o ganó negocios". En ese sentido, hay que recordar los negocios que tiene en República Dominicana y sus vínculos con la trama de Koldo García y Santos Cerdán. Es más, Bono tiene también la nacionalidad dominicana. "¿A qué le tiene miedo Bono? Le tiene miedo a la revolución de la decencia que el Partido Popular va a promover en estas elecciones". Ha insistido en que el exministro lo que tiene es "pánico".

También ha cargado contra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, pues sus tibias críticas no han contribuido en nada a frenar el sanchismo. La popular ha manifestado: "Ni una mala palabra ni una buena acción". "Todos estos socialistas que han callado estos años, que critican en privado, pero no se atreven en público, son cómplices de estos años de indecencia y corrupción", ha afirmado Álvarez de Toledo.

Según la número dos del PP, todos aquellos han mirado para otro lado o no han levantado la voz ante la corrupción que rodea a Pedro Sánchez. "Sánchez jamás habría llegado donde ha llegado si no hubiera sido por la complacencia, la condescendencia y el silencio de tantos socialistas que van por la vida de decentes", ha concluido.