Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau se miden esta noche en el único debate a cuatro de la campaña, el último gran acto televisado antes de las elecciones generales del 29N. Con la campaña en su penúltimo día, los cuatro candidatos acuden a la cita con un objetivo común: convencer a los indecisos en el último momento.
El debate, organizado por la Academia de Televisión, se podrá seguir en directo en las principales cadenas, en radio y en internet. Aquí podrás seguir toda la cobertura: las mejores frases, los momentos clave, el análisis y las reacciones, minuto a minuto.
Vivienda, economía, servicios públicos, pactos de gobierno, corrupción o inmigración son algunos de los asuntos que se espera que marquen el cruce de los cuatro aspirantes. Será el último gran escaparate antes de que la campaña se cierre oficialmente este viernes y los españoles acudan a las urnas el domingo 29 de noviembre.
Fuentes de Frente Amplio señalan que Ada Colau ha pasado el día en la sede de Más Madrid preparando el debate a cuatro con expertos de cada bloque del debate, junto a María Eugenia Rodríguez Palop, el ministro Pablo Bustinduy y el director de campaña, Jordi Martí. Cuentan que ha sido "una jornada larga de trabajo de mesa: repasar datos, revisar debates de otras legislaturas y ajustar cada argumento" para defender el programa de Frente Amplio. "Conoce los temas a fondo, los ha vivido de cerca y llega con muchas ganas de debatir, de plantar cara y de hablarle claro a toda esa gente que hoy estará viendo el debate", dicen.
Pedro Sánchez ha optado por un traje azul y una corbata granate, un regalo personal del director general de la OMS, Tedros Adhanom. El presidente también luce un pin de la Agenda 2030, con el que reivindica las medidas contra el cambio climático.
"Último repaso", escribe en X el líder del PP.
Según fuentes del PP, Feijóo pidió documentación para preparar el debate a cuatro nada más concluir el cara a cara con Sánchez. Sin haberse levantado siquiera de la mesa.
El presidente del PP acude acompañado de su jefa de gabinete, Marta Varela, su directora de comunicación, Mar Sánchez, su jefe de prensa, Luis de la Matta, el portavoz, Borja Sémper, y el asesor Lucas Martinon.
El encuentro abordará cinco asuntos, en este orden: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.
Cada bloque tendrá una duración de 20 minutos y los candidatos dispondrán de cinco minutos cada uno. El control de los tiempos correrá a cargo de árbitros de la Federación Española de Baloncesto.
Habrá dos pausas publicitarias de tres minutos, después del segundo y del cuarto bloque. Durante esos descansos, los aspirantes podrán hablar con un asesor acreditado, pero no tendrán permitido utilizar dispositivos electrónicos. Tampoco podrán recurrir a ellos durante el debate.
Desde el cuartel general del PSOE, 250 militantes socialistas seguirán este jueves el debate a cuatro, el último de la campaña electoral. Al término de la gran cita antes de las elecciones del 29N, Sánchez se trasladará hasta Ferraz y será recibido por los suyos entre vítores y aplausos.
La intervención inicial, dedicada a valorar la legislatura, durará un minuto y medio por candidato. Abrirá Ada Colau, seguida de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. El cierre tendrá otro orden. Pedro Sánchez será el primero en realizar el llamado minuto de oro, después intervendrán Abascal, Colau y Feijóo.
Entre las 21:30 y las 21:40 horas están previstos los posados de los candidatos con la presidenta de la Academia. Después ocuparán cuatro atriles blancos, colocados frente al de la moderadora. En pantalla aparecerán, de izquierda a derecha, Abascal, Sánchez, Feijóo y Colau.
En tercer lugar han llegado Ada Colau y finalmente, Pedro Sánchez, que ha cambiado de look y ha optado en esta ocasión por un traje de color azul después de las críticas con respecto a su vestuario en el debate a dos con Feijóo.
"Es su primer cambio de estrategia: traje color PP", aseguran en la formación de Feijóo, donde añaden con sorna que "teniendo en cuenta lo bien que le fue hace una semana es raro que toque cosas".
"Animado y expectante", ha declarado Sánchez a su llegada a Tres Cantos, luciendo un traje azul y una corbata roja corporativa, en un claro contraste con el polémico traje color marrón paté que vistió en el cara a cara.
Alberto Núñez Feijóo ha sido el segundo en llegar al debate unos diez minutos después de Abascal, tal y como se estableció por sorteo. Le acompañan Marta Varela y Borja Sémper.
Siguiendo el orden establecido por sorteo, Santiago Abascal ha sido el primero en llegar al recinto. Le acompañan el número dos del partido, Ignacio Garriga; el director de comunicación, Álvaro Zancajo; el diputado Carlos Hernández Quero y el asesor Kiko Méndez Monasterio.
Tanto el líder del PP como el de Vox han optado por el azul. Feijóo llevó en el cara a cara una corbata verde oscuro, pero ahora ha optado por azul claro con motitas. Abascal ha optado por el azul oscuro liso, dando una imagen más institucional que la de 2023, cuando no llevó corbata.
Al igual que en el cara a cara, Pedro Sánchez se rodea de su núcleo duro. A su lado tendrá a cuatro personas de máxima confianza: Diego Rubio, su jefe de gabinete y director de orquesta de la preparación del debate; Lydia del Canto, secretaria de Estado de Comunicación; y, por parte del PSOE, Rebeca Torró y Ana Manzano. Rubio será quien entre a hablar con Sánchez durante las pausas publicitarias, mientras que Torró será la encargada de comparecer después para valorar el resultado del cara a cara.
Se trata del último debate de la campaña electoral y el primero con los cuatro candidatos.
El último gran debate televisado de la campaña reunirá este jueves a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau. La cita, organizada por la Academia de la Televisión, comenzará a las 22:00 horas y se prolongará hasta aproximadamente la medianoche, con cinco bloques temáticos y dos pausas publicitarias.
El presidente del PP no acudió en 2023 al enfrentamiento a cuatro con Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Yolanda Díaz. El rol que adopten cada uno será determinante para la transferencia de votos entre bloques. Durante la campaña, ambos han evitado el choque.