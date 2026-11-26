Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau se miden esta noche en el único debate a cuatro de la campaña, el último gran acto televisado antes de las elecciones generales del 29N. Con la campaña en su penúltimo día, los cuatro candidatos acuden a la cita con un objetivo común: convencer a los indecisos en el último momento.

El debate, organizado por la Academia de Televisión, se podrá seguir en directo en las principales cadenas, en radio y en internet. Aquí podrás seguir toda la cobertura: las mejores frases, los momentos clave, el análisis y las reacciones, minuto a minuto.

Vivienda, economía, servicios públicos, pactos de gobierno, corrupción o inmigración son algunos de los asuntos que se espera que marquen el cruce de los cuatro aspirantes. Será el último gran escaparate antes de que la campaña se cierre oficialmente este viernes y los españoles acudan a las urnas el domingo 29 de noviembre.