El PSOE ha convertido a Pedro Sánchez en un candidato a la carta. Hay un Sánchez para las sesiones de control, otro para los mítines y otro, mucho más solemne, para los debates electorales en los que se juega el voto moderado. De cara al debate a cuatro, Moncloa vuelve a sacar la versión "presidencial" del jefe del Ejecutivo, la misma que se pudo ver en el cara a cara, con gesto grave y tono contenido. Pese a que buena parte de los medios señalaron al líder del PP como el claro vencedor del debate, en el PSOE han optado por vender una victoria paralela y dar por amortizado el resultado. Los socialistas sostienen que Sánchez consiguió lo que buscaba y se aferran a que su "objetivo estaba cumplido".

En el entorno de Sánchez ya han anticipado que no habrá bronca ni intercambio de golpes. El presidente acudirá a exponer su "proyecto de país" para los próximos cuatro años, mientras PP y Vox, según el guion socialista, quedarán retratados por su "mala educación".

"No va a haber zascas", avisan desde el PSOE, que pretende convertir la contención en una virtud presidencial y la ausencia de ataques en una prueba de altura política. Es la misma estrategia que el PSOE ya utilizó en el cara a cara, donde asegura haber conseguido que una audiencia muy "transversal" reconociera en esa versión más contenida y presidencial de Sánchez a su candidato favorito.

Los socialistas se agarran a aquella noche para justificar la operación de imagen. Sostienen que Sánchez consiguió contrarrestar la imagen que la derecha ha construido de él a base de "mucha basura" y que lo hizo más "con las formas que con las palabras". Ahora quieren repetir la jugada, convencidos de que un presidente templado, que no entra al trapo y parece estar por encima de la disputa, puede arañar votos en el centro.

En Ferraz insisten en que los ciudadanos no quieren "burlas, demagogia ni insultos", sino propuestas. En cualquier caso, la presencia de Santiago Abascal amenaza con poner a prueba el guion que Moncloa ha diseñado para Sánchez. El presidente intentará mantener su estrategia de meter a PP y Vox en el mismo saco, equipararlos y evitar el cuerpo a cuerpo con sus adversarios, mientras agita el fantasma de un hipotético Gobierno de ambos al que ya califica de "involución" y no de "alternancia". Una fórmula con la que pretende deslegitimar de antemano una posible mayoría alternativa y presentarse como el dique de contención frente a la derecha.

Pese a haber incorporado propuestas del Frente Amplio, Sánchez y Ada Colau pretenden representar los distintos matices de la izquierda que, más allá de sus diferencias, comparten el interés por mantener un espacio de entendimiento político y posibles alianzas de Gobierno.