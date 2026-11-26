El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria señaló el pasado 17 de noviembre que la asistencia sanitaria en Ceuta "se ha reducido en noviembre en un 41% respecto al mes de agosto, con tendencia a la baja y sin incidencias reseñables". "Como se preveía desde el INGESA", abundó, la atención a los inmigrantes invasores en los centros del sistema de salud de la ciudad autónoma "se va disminuyendo significativamente cada mes" y esta bajada "se consolida" —insistió— "a juzgar por los datos que arroja la primera quincena de noviembre".

Curiosamente, lo hacía en el mismo comunicado en el que anunciaba la ampliación de más de 100 plazas "para apoyar" a los equipos de urgencias hospitalarias y atención primaria de Ceuta. Algo que llama la atención por varios motivos. El más evidente es que habría adoptado la medida justo cuando —según las cifras aportadas por el organismo— menos falta haría, y después de haberse negado a tomarla en los peores momentos de la crisis derivada de la invasión de ilegales. De ahí que haya pillado por sorpresa a los profesionales de la salud de la ciudad autónoma.

Desde que se produjo la avalancha de inmigrantes que cruzó irregularmente a territorio español a través de la frontera con Marruecos, en los días 30 y 31 de julio, el INGESA siempre había rechazado la ampliación de la plantilla. "Ha negado que existieran problemas sanitarios, ha negado que hubiera colapso y lo ha negado absolutamente todo", asevera la secretaria general del Sindicato de Enfermería y Fisioterapia (SATSE) en la ciudad autónoma, Elisabeth Muñoz, en declaraciones a Libertad Digital. Lo ha hecho, añade, "ante la inminente convocatoria de elecciones".

En cualquier caso, los datos que ofrece el Instituto —193 atenciones diarias a inmigrantes en la primera quincena de noviembre, frente a las 331 por jornada del mes de agosto— no se corresponderían con la realidad. "Apenas recogen un tercio de las intervenciones, lo he visto con mis propios ojos", exclama Muñoz. "El INGESA sigue mintiendo", sentencia la secretaria general del Sindicato de Enfermería y Fisioterapia. "Sigue dando cifras muy inferiores a las que se registran tanto en el Hospital Universitario de Ceuta como en los centros de salud", asegura.

"La permanencia de miles de personas que aún no están contabilizadas por este Gobierno ha multiplicado por tres el número de incidencias", destaca. "La sanidad de Ceuta está colapsada", insiste. "Y esto es así porque ya partíamos de una ciudad que tenía unas carencias estructurales, sobre todo en materia de recursos humanos. Y a eso hemos tenido que sumar un aumento importantísimo de personas que hacen uso de la sanidad sin que haya incremento alguno de recursos por parte del Estado", explica Muñoz.

Como no podía ser de otra manera, desde el sindicato aplauden la ampliación de la plantilla de profesionales sanitarios en 131 plazas. Aunque —eso sí— consideran que las plazas "seguirán siendo insuficientes" y se han aprobado con fines puramente electoralistas. Además, como señala el propio comunicado del INGESA, de momento lo que está previsto es que esos refuerzos se mantengan solo hasta el 31 de diciembre. Por tanto, la medida no acabaría con el problema de personal que el sistema de salud de Ceuta arrastra desde antes de la invasión.

Expertos en 'maquillaje'

"Son unos expertos en maquillar las cosas. Y eso es lo que están haciendo con las estadísticas", asegura la representante del SATSE. "Según cómo preguntes, así son las respuestas. Y con eso juegan", detalla. "Es como cuando hablan de que tenemos un 50% de ocupación de camas hospitalarias, o de camas libres para ser más exactos. Es mentira", sentencia.

"Esas camas no están habilitadas. De hecho, por no tener, una de las plantas no tiene ni el mueble físico, ni la cama. Y, por supuesto, no están dotadas de los recursos humanos que son necesarios para poder atender esas camas", argumenta. "Que sigan manteniendo que no hay colapso porque la mitad del hospital está vacío, no tiene sentido".

"Pero es que además ellos quitan datos. Eso lo veo yo con mis propios ojos y se lo he llegado a decir al delegado del Gobierno en reunión", asegura Muñoz. "Le he invitado a que se venga conmigo y que vea los datos. Donde se ven 300, ellos dan un dato de 100. Es un tercio de lo que en realidad se está haciendo". "El problema es que ese dato se extrae manualmente y no se hace con una objetividad científica", concluye.