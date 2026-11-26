Alberto Núñez Feijóo ha arremetido contra las políticas de igualdad del Ejecutivo, afeando a Pedro Sánchez que pretenda presumir de progresista mientras se han producido fallos en la protección de las mujeres, en referencia a las pulseras antimaltrato o la ley del sólo sí es sí. "Este es el Gobierno más machista de la democracia", ha dicho, recordando la famosa frase "la Carlota se enrolla que te cagas" durante una conversación grabada entre el exministro encarcelado, José Luis Ábalos, y Koldo García.

El debate se está desarrollando sin ningún tipo de choque entre PP y Vox, que centran todos sus ataques en el PSOE y Frente Amplio por su gestión de los últimos años. Feijóo ha pedido una respuesta clara y categórica sobre la okupación y cuál es la postura de los partidos de izquierda, pero ni Sánchez ni Ada Colau han respondido. "¿Están de acuerdo con la okupación, sí o no?", le ha preguntado directamente el líder del PP.

Sánchez tampoco ha respondido a la pregunta directa del líder del PP sobre "quién le pagó las primarias", que ya le hizo en el cara a cara, ni a la batería de preguntas que Feijóo le ha trasladado sobre los accidentes de Adamuz y Urda. Siniestros por los que el presidente ha pasado de puntillas, cuando en el cara a cara pidió perdón a las víctimas para intentar mostrar un perfil moderado, muy alejado de este debate a cuatro, donde ha dado un giro de 180 grados a su estrategia.

Los accidentes de tren

"¿Filtró los audios del maquinista muerto? ¿Qué hizo después de la tragedia de Adamuz para evitar la de Toledo?", le ha vuelto a preguntar a Sánchez, sin éxito. El presidente ha vuelto a recuperar las carcajadas y las acusaciones de "bulos" para responder a cada una de las críticas. "Nadie puede ser presidente del Gobierno si no garantiza que un español se puede subir a un tren tranquilo", ha dicho el líder del PP.

Sobre la corrupción, Feijóo ha sacado de refilón las saunas, que no nombró en el cara a cara: "Usted conoce la pizzería Luna Rossa, ¿verdad, señor Sánchez? ¿Sabe en qué calle está?", ha preguntado el líder del PP a un Sánchez visiblemente tenso, ya que ese negocio está cerca de una de las saunas propiedad de su familia política. Sin embargo, Feijóo corregía el tiro para hablar de la inflación.

"Dice usted que la pizza de Luna Rossa es cojonuda", ha señalado. "¿Sabe cuánto ha subido esa pizza desde que usted gobierna? Un 43%", ha afirmado Feijóo, que después ha corregido el dato: "Bueno, exactamente un 45%". Después de los silencios de Sánchez y las frases hechas como "a otro hueso con ese perro" que le ha dirigido a Abascal, Feijóo ha concluido: "Pensé que venía a debatir con el presidente y es usted un tertuliano".