Pedro Sánchez presumió en diciembre de 2010 de que había comido "una pizza cojonuda" con unos colegas en el restaurante Luna Rossa de Madrid. Desde que él es presidente, esa misma pizza es un 45% más cara, según le ha recordado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el debate a cuatro que se celebra este jueves.

"Usted conoce la pizzería Luna Rossa, ¿verdad, señor Sánchez? ¿Sabe en qué calle está?", ha preguntado el líder del PP a un Pedro Sánchez visiblemente tenso, ya que ese negocio está cerca de una de las saunas propiedad de su familia política. Sin embargo, el comentario de Feijóo no iba por esos derroteros.

Con mis colegas en el restaurante luna rosa, comiendo una pizza cojonuda — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 23, 2010

"Dice usted que la pizza de Luna Rossa es cojonuda", ha señalado. "¿Sabe cuánto ha subido esa pizza desde que usted gobierna? Un 43%", ha afirmado Feijóo, que después ha corregido el dato: "Bueno, exactamente un 45%".

El candidato popular ha utilizado el precio de la pizza como ejemplo de la pérdida de poder adquisitivo de los españoles. "Cojan la factura de la luz, el ticket de la gasolinera y comprobarán que la compra ha subido un 43%", ha afirmado, antes de enumerar incrementos del 52% en el diésel y del 13% en la luz de los hogares.

El candidato del PP ha acusado a Sánchez de negar la realidad económica, igual que hizo José Luis Rodríguez Zapatero al negar la crisis. "Usted y el señor Zapatero tienen cosas en común", ha reprochado al presidente, al que ha recordado que España lleva, según sus datos, 18 meses con una inflación superior a la de la eurozona.

También ha criticado el aumento de la presión fiscal, que ha cifrado en un 2,9% en España frente a una reducción del 0,9% en la Unión Europea. "Precios, impuestos y corrupción", ha resumido Feijóo, que ha acusado al Gobierno de perjudicar especialmente a las clases medias.

En su intervención, el líder popular ha sostenido que el porcentaje de españoles que se consideraban de clase baja o pobres ha pasado del 3% al 20% desde la llegada de Sánchez a La Moncloa. "Vamos camino de dos Españas: los que tienen mucho y los que llevan justito a fin de mes", ha concluido.