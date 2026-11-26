Alberto Núñez Feijóo sale este jueves a rematar a un Pedro Sánchez que salió muy tocado del cara a cara de la semana pasada. El presidente del PP ya avanzó que espera encontrarse a un presidente cuyo único recurso será equipararle con Santiago Abascal, como ya intentó hacer en el anterior enfrentamiento. El PP dice estar "tranquilo", pero evita caer en la autocomplacencia.

"Feijóo no saldrá a empatar, irá a convencer", aseguran desde la formación, donde auguran que Sánchez apenas podrá aspirar a "defenderse" de los ataques del líder del PP, quien repite equipo y estrategia. Le acompañarán su jefa de gabinete, Marta Varela, su directora de comunicación, Mar Sánchez, el jefe de prensa, Luis de la Matta, el portavoz, Borja Sémper, y un asesor, Lucas Martinón.

El presidente del PP lleva preparándose desde el mismo instante en que concluyó el cara a cara con Sánchez, cuando pidió a su equipo documentación para focalizarse ya en el debate de este jueves, sin tiempo apenas para disfrutar del éxito ante Sánchez. Lo hizo ya en la mesa del plató de la Academia de Televisión, encargada también de organizar este debate, y en el viaje a la sede del PP para celebrarlo.

Feijóo volverá a someter al candidato socialista a un interrogatorio, como hizo en el cara a cara, cuando los elocuentes silencios y alguna carcajada suelta le dejaron en evidencia. Por si había dudas, el líder del PP volverá a preguntar a Sánchez quién le pagó sus primarias, momento en el que el presidente se quedó callado, en una de las imágenes más destacadas del debate de la semana pasada, donde Sánchez intentó trasmitir centralidad y moderación, sin éxito.

"Esperamos que esta vez sí encuentre las palabras para responder", aseguran en el PP, donde avanzan que Feijóo también formulará el resto de preguntas que Sánchez dejó sin responder, relativas en su mayoría a la corrupción. Según aseguran en el PP, "será un examen crítico y exigente a Sánchez, tal y como hizo hace una semana en el que ha sido el debate más desigual de la historia de la democracia".

El papel de Ada Colau

A pesar del éxito, en el PP evitan confiarse y advierten de que "cuanto más herida está la izquierda, más peligrosa es", anticipándose a la posibilidad de que el presidente intente jugar sucio para mejorar la imagen que dejó la semana pasada. Para el PP, esta vez "no sólo se la juega Sánchez, sino también la extrema izquierda que está siendo fagocitada".

El papel de la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, servirá para medir las expectativas de la izquierda de gobernar, después de semanas vendiendo "remontada" y un partido ajustado. En el 2023 apenas hubo choques entre Sánchez y Yolanda Díaz. De hecho, el presidente la aupó para favorecer la suma.

Esta vez el rol podría cambiar. "Colau tendrá que elegir entre seguir siendo los pagafantas del PSOE o empezar a desmarcarse de un partido corrompido y al que no tendrían que acompañar en su hundimiento", aseguran en el PP, donde creen que cualquier opción les favorece.