Pedro Sánchez ha dado un giro de 180 grados a su estrategia de debate. Después de optar en el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo por un tono contenido, una actitud institucional y una posición alejada del enfrentamiento directo, el presidente ha recuperado el perfil más combativo. Un cambio que llega después de que su actuación en el anterior debate desconcertara incluso a los suyos, que se preguntaban dónde estaba el Sánchez más agresivo. Algunos llegaron a compararlo con una "esfinge".

La señal más evidente de que aquella estrategia no terminó de convencer es el cambio de actitud del presidente. Pese a que desde su entorno defendieron que "lograron su objetivo", consistente en dirigirse al votante indeciso y moderado, Sánchez ha abandonado ahora la contención para recuperar un discurso mucho más ofensivo. El debate a cuatro ha servido para escenificar que aquella estrategia no funcionó.

"Mucho bulo, mucha mentira, los verificados con Feijoóo y Abascal van a echar humo", ha advertido el presidente, que esta vez sí ha decidido poner sobre la mesa el "ático de Isabel Díaz Ayuso". "¿Por qué no exige su responsabilidad? ¿Por qué no le exige la dimisión a la señora Ayuso?", ha reprochado a Feijóo.

Una ofensiva contra el PP mientras Sánchez carga a sus espaldas con numerosos escándalos como los que afectan a a los dos últimos secretarios de Organización del PSOE: José Luis Ábalos está en prisión y Santos Cerdán también ha pasado por ella.

En este debate a cuatro, de especial trascendencia para los partidos, los socialistas han presentado a un Sánchez muy distinto al del cara a cara. El presidente ha interrumpido en varias ocasiones, ha elevado el tono y ha buscado el choque tanto con Feijóo como con Santiago Abascal. Una actitud que contrasta con la imagen de serenidad que proyectó en su anterior enfrentamiento con el líder popular.

"PP y Vox están actuando como el perro del hortelano, ni protegen ni dejan que protejamos", ha afirmado Sánchez, en una intervención marcada por los reproches a los dos partidos de la oposición. "Las matemáticas del señor Feijóo es como su nivel de inglés", ha despreciado Sánchez que vendía que los debates se merecen un tono "presidencial". También ha arremetido contra los presupuestos que Feijóo presentó en Galicia, que ha calificado de "baja calidad". Una crítica que llega después de que el líder del PP le reprochara mantener unas cuentas prorrogadas desde 2023.

Tampoco las críticas de Ada Colau han alterado sustancialmente su estrategia. La líder de Sumar que ha hecho tándem con Sánchez también ha cuestionado al PSOE por su responsabilidad en el problema de la vivienda y ha llegado a mencionar expresamente a Ábalos. "El PSOE demasiadas veces ha coincidido con la derecha en que estaba bien mercantilizar la vivienda, en que la vivienda como dijo Ábalos era un derecho, pero también un bien de mercado y eso nos ha llevado a donde estamos".

Colau ha puesto así el foco en las contradicciones del discurso socialista sobre vivienda y en la gestión del partido, aunque sus reproches no han ido acompañados de una ofensiva sostenida sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE. De hecho, en distintos momentos del debate, la dirigente de Sumar ha salido en defensa de Sánchez frente a los ataques de los representantes de la oposición.