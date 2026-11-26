El caso de la cantante iraní Parastoo Ahmadi, que fue flagelada con 74 latigazos el pasado 23 de noviembre —en la ciudad de Qom— por cantar sin hiyab, ha generado una oleada de reacciones en cadena para condenar el castigo ordenado por el régimen de los ayatolás. Cuatro miembros de su equipo —tres músicos de su banda y un productor— han sido azotados por este mismo motivo.

Mientras el mundo conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una cantante iraní se recupera de los 74 latigazos que recibió esta semana por cantar sin hiyab. Hace apenas dos semanas, 144 países votaron a favor de otorgarle a Irán un puesto… pic.twitter.com/suvbptBUlz — Israel en Español (@IsraelinSpanish) November 25, 2026

Lo ha hecho incluso el Gobierno de España, que se ha mostrado en contra de la guerra de Irán y no es muy dado a hacer declaraciones que puedan molestar a regímenes dictatoriales amigos. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, dirigido por José Manuel Albares, ha emitido este miércoles un comunicado en el que condena "con toda firmeza la cruel y humillante ejecución de la injustificable e inhumana pena" impuesta a la artista.

La condena incluye la prohibición de realizar material audiovisual o salir del país en dos años. Todo porque apareció con un vestido sin mangas y sin velo en una actuación, en diciembre de 2024. La legislación iraní establece estrictas restricciones de vestimenta para las mujeres, que no eximen a la cantante. El Código Penal Islámico las obliga —incluso si son extranjeras— a cubrirse el cabello y vestir prendas que no marquen la silueta.

Feministas ignorando la situación de las mujeres que viven en Irán: pic.twitter.com/vDK7HuyFga — Una mujer cualquiera (@CualquieraMujer) November 25, 2026

Organizaciones pro derechos humanos y defensa de la mujer de todo el mundo —como Amnistía Internacional, Center for Human Rights in Iran (CHRI) e Iran Human Rights— han condenado enérgicamente la pena que recoge la sentencia contra Ahmadi y su equipo, calificándola de tortura. De ahí que llame la atención el silencio de las feministas españolas, especialmente teniendo en cuenta que este 25 de noviembre han salido a manifestarse contra la violencia de género. Motivo por el que les han llovido las críticas en redes sociales.

Ni una palabra

Ni Comisiones Obreras, que se ha llegado a autodefinir como la mayor organización feminista de España; ni UGT, que en enero sí condenó la represión hacia los manifestantes iraníes; ni Podemos, que lleva el feminismo a gala, o Irene Montero, su máximo exponente; ni Frente Amplio, que este miércoles pedía el voto feminista, o Ada Colau, que siempre menciona su condición de feminista; ni la dirección del PSOE, que afirma que socialismo es feminismo. Ninguna de estas organizaciones y partidos de la izquierda que articulan el movimiento feminista en España han dicho una palabra sobre los latigazos infligidos a esta mujer.

Tampoco lo han hecho entidades, asociaciones o colectivos cuya razón de ser es el feminismo o la defensa de los derechos de las mujeres, como AFAMMER —que cuenta con más de 180.000 socias—, la Coordinadora Feminista Estatal —red de grupos de mujeres feministas—, Libres y combativas —plataforma feminista del Sindicato de Estudiantes y la organización comunista Izquierda Revolucionaria—, la Federación de Mujeres Progresistas —que vendió el 25N como una cita para la "denuncia"—, ni el propio Partido Feminista de España —que enarbola la bandera del "No a la guerra" y asegura que el feminismo es imparable—. Ni siquiera la ministra de Igualdad, Ana Redondo, o la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo. Dos de las voces del feminismo más reconocidas dentro del PSOE.