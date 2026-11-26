Más allá del documento de identidad obligatorio para identificarse ante la mesa el próximo 29 de noviembre, es común que muchos ciudadanos acudan al centro de votación con notas personales, recordatorios con los nombres de los candidatos o sus propios teléfonos móviles para consultar la información antes de introducir la papeleta en el sobre dentro de la cabina.

Apuntes, chuletas y guías

Frente a la incertidumbre de si estas prácticas están permitidas o pueden acarrear algún tipo de sanción, la normativa electoral española ofrece una respuesta. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no prohíbe en ningún momento que el votante lleve consigo chuletas, papeles manuscritos o guías impresas al espacio de votación con las combinaciones de nombres elegidas.

Esta práctica se encuentra especialmente extendida en la votación al Senado. A diferencia de las listas cerradas y bloqueadas del Congreso de los Diputados o de las elecciones municipales, la papeleta sepia de la Cámara Alta exige seleccionar a los candidatos de forma individual mediante una cruz. Ante la complejidad y la extensión de esta hoja, muchos ciudadanos prefieren llevar anotados previamente los nombres exactos de los representantes a los que desean apoyar. En este sentido, el elector dispone de total libertad para consultar cualquier nota personal en la intimidad de la cabina sin que los vocales, el presidente de la mesa o los interventores de los partidos puedan exigir ver ni revisar el contenido de dichos papeles.

El teléfono móvil para votar

Por lo que respecta al uso de los teléfonos móviles en el interior del colegio electoral y dentro de la propia cabina, el criterio general se fundamenta en la protección del derecho constitucional a la intimidad. La legislación salvaguarda de forma estricta el secreto del voto, por lo que nada impide a un ciudadano sacar su dispositivo para consultar datos personales, revisar un archivo digital con la lista seleccionada o leer un mensaje donde guardaba el recordatorio de su papeleta.

Sin embargo, existe un límite muy claro que los votantes no deben cruzar, el uso de la cámara de fotos o de vídeo. Fotografiar la papeleta elegida, grabar el momento de introducirla en el sobre o realizar transmisiones en directo desde el interior de la cabina puede acarrear llamadas de atención inmediatas y problemas legales.

La razón de esta restricción radica en que la captura de imágenes del voto puede interpretarse como una prueba destinada a justificar la orientación del sufragio ante terceros. Esto colisiona directamente con las garantías contra la compra de votos, la coacción electoral o la vulneración de la libertad de decisión del elector. Si las autoridades del colegio o los apoderados presentes detectan que una persona está tomando fotografías de su papeleta, pueden intervenir para garantizar que se respete el principio de sufragio libre y secreto.