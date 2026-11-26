La recta final de la campaña electoral ha puesto de manifiesto la distancia que separa a Podemos de muchos de los dirigentes que contribuyeron a su éxito hace más de una década. A apenas tres días de la cita con las urnas, 75 representantes de la izquierda surgida tras el 15-M han suscrito un manifiesto en el que solicitan el voto para el Frente Amplio, la candidatura de Ada Colau y Emilio Delgado.

La iniciativa, adelantada por El Mundo, cuenta con el respaldo de figuras tan representativas de aquella etapa como la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena; la cofundadora de Podemos, Carolina Bescansa, y el excoordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Todos ellos se dirigen al electorado que en 2014 encontró en la formación morada una alternativa política.

"A todas las que os sentisteis representadas en la movilización política y electoral que inició Podemos en 2014, os pedimos el voto a Frente Amplio para el próximo domingo, en el que se decide mucho más que nuestra representación en Cortes Generales", reza el documento, titulado En defensa de lo común y nuestra democracia, votamos Frente Amplio.

Los nombres del primer Podemos

Entre las 75 firmas figuran las de algunos de los responsables de construir la estructura política y territorial con la que Podemos estuvo cerca de superar al PSOE en las elecciones generales de 2016. Cuatro miembros de la primera Ejecutiva de Pablo Iglesias respaldan ahora al Frente Amplio: Carolina Bescansa, una de los cinco profesores fundadores del partido; Sergio Pascual, su primer secretario de Organización; Àngela Ballester y Tania González.

La nómina de firmantes trasciende las divisiones internas que marcaron la trayectoria de la formación morada. En ella aparecen tanto dirigentes que se alinearon con Íñigo Errejón en Vistalegre II como personas que pertenecieron al entorno de confianza de Iglesias antes y después de aquella disputa.

Es el caso de antiguos diputados y miembros del primer Consejo Ciudadano Estatal como Gloria Elizo, Tania Sánchez, Alberto Montero, Ramón Espinar, Jorge Lago, Nagua Alba, Segundo González, Juan Pedro Yllanes, Ariel Jerez, Belén Guerra, Sarah Bienzobas, Germán Cano, Raimundo Viejo y Mae de la Concha.

A ellos se une Alberto Garzón, uno de los artífices de la alianza electoral entre Podemos e Izquierda Unida que se materializó en 2016 con el conocido como Pacto de los Botellines. Tanto Garzón como Iglesias terminaron incorporándose al Ejecutivo de Pedro Sánchez tras la repetición electoral de 2019.

El respaldo de los antiguos cargos territoriales

El manifiesto reúne también a buena parte de quienes representaron el proyecto de Podemos y sus confluencias en las instituciones autonómicas y municipales. Entre ellos se encuentran cuatro antiguos responsables territoriales del partido: Antonio Estañ, de la Comunidad Valenciana; Nacho Escartín, de Aragón; Daniel Ripa, de Asturias, y Óscar Urralburru, de la Región de Murcia.

Manuela Carmena, que encabeza el documento, ha recibido el respaldo de hasta siete concejales de su etapa en el Ayuntamiento de Madrid. La exalcaldesa compartió protagonismo con Ada Colau durante el auge de los llamados "ayuntamientos del cambio", cuando las candidaturas vinculadas a la nueva izquierda consiguieron hacerse con el gobierno de varias de las principales ciudades españolas.

En el ámbito madrileño, también han firmado José Manuel López, candidato de Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid en 2015, y varios de los integrantes de aquella lista electoral, como Miguel Ardanuy, María Espinosa y Elena Sevillano.

Otros nombres destacados son los de Roberto Sotomayor y Carolina Alonso, antiguos candidatos de la formación morada en Madrid; Fran Casamayor, vinculado al sector de Pablo Iglesias, y Sergio García Torres, que ocupó la Dirección General de Derechos de los Animales en el Ministerio que encabezaron Iglesias e Ione Belarra.

El documento incorpora igualmente a representantes de Podemos y sus confluencias en Cantabria, La Rioja, Valladolid, Salamanca, Murcia, Móstoles y Leganés, entre otros territorios.

Por parte de los Comunes, una de las formaciones que impulsan el Frente Amplio, figuran Aina Vidal, Joan Mena, Josep Vendrell y Félix Alonso, quienes concurrieron a las elecciones generales de 2015 y 2016 dentro de la confluencia catalana de Podemos.

Según El Mundo, otros dirigentes de aquella época no han firmado porque ocupan puestos destacados en Más Madrid o Comunes, participan en actos de campaña o han decidido mantenerse al margen del pronunciamiento público por razones profesionales o personales.

El llamamiento a los votantes de Podemos

El apoyo de los antiguos dirigentes de la formación morada llega después de que varias personalidades del mundo del cine, como Javier Bardem, Eduard Fernández, Antonio de la Torre, Nathalie Poza y Rodrigo Sorogoyen, hayan expresado públicamente su respaldo a la candidatura de Colau y Delgado.

En esta ocasión, los firmantes reivindican su participación en el nacimiento de Podemos para justificar su decisión electoral: "Nosotros y nosotras, que fuimos protagonistas de la historia de este país de la mano de Podemos y de las 'candidaturas del cambio' a partir de 2014, en diferentes responsabilidades y papeles, sentimos la obligación de hacer público nuestro apoyo al Frente Amplio".

El manifiesto utiliza la posibilidad de que el PP y Vox lleguen al Gobierno como argumento para movilizar a los votantes de izquierdas. Sus promotores reivindican la subida del salario mínimo, la regulación del mercado laboral, el diálogo con los territorios y la protección de los ciudadanos frente a lo que denominan los "nuevos oligarcas inmobiliarios, sanitarios y tecnológicos". También defienden que se obligue a las grandes empresas tecnológicas a cumplir la ley.

"En estas elecciones tenemos que elegir a quien confiamos nuestro voto, que es la expresión más concreta de nuestro poder en democracia. Nosotras y nosotros estamos convencidas de que será el Frente Amplio quien mejor se ocupe de cuidar la democracia, nuestros derechos y libertades. Por eso, el próximo domingo vamos a votar al Frente Amplio. Y os pedimos que también lo hagáis", concluyen.