Pedro Sánchez ha vuelto a esquivar una de las preguntas más incómodas del debate. Al igual que ocurrió en el cara a cara cuando Alberto Núñez Feijóo le preguntó quién había financiado las primarias con las que consiguió hacerse con la Secretaría General del PSOE, el presidente ha optado por el silencio ante la vinculación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con la aerolínea Plus Ultra y las presuntas comisiones relacionadas con este caso.

Esta vez, Sánchez ha dispuesto de una semana para preparar su respuesta sobre la financiación de aquellas primarias. Y su explicación ha sido que las pagaron "los militantes" y que la documentación está en el "Tribunal de Cuentas". Sin embargo, cuando Feijóo ha puesto sobre la mesa el nombre de Zapatero y el caso Plus Ultra, el presidente ha vuelto a instalar en el mutismo.

"¿Por qué se rescató Plus Ultra y no el AVE entre Madrid-Sevilla? ¿Le va a pedir que devuelva la comisión de Plus Ultra?", le ha preguntado el líder del PP, en una de las intervenciones más comprometidas para Sánchez. Feijóo exigía a Sánchez, responder si "le va a pedir a Zapatero que devuelva la comisión del 1". "¿Sí o no?", reiteraba. "No se ponga usted a bailar o a escribir una carta de amor: explique la financiación de sus primarias y la corrupción", añadía.

El líder del PP, insistía con el caso Plus Ultra, advirtiendo de que "los españoles van a saber la verdad. Y que tenga cuidado Zapatero. No ha dicho nada de Plus Ultra: 53 millones de dinero público a la quiebra... y el 1% a Zapatero". "No me hable de corrupción cuando a mi en 30 años no me han encontrado ni una", le decía a Colau, por su silencio: "¿Ustedes se apoyan entre sí o se están encubriendo?", concluía el líder del PP.

"La corrupción cero no existe, pero la tolerancia cero si", ha afirmado Sánchez. Una declaración con la que ha tratado de reivindicar la actuación de su Ejecutivo, pese a que su mandato acumula distintos episodios de corrupción que afectan a dirigentes de su partido, entre ellos el exministro José Luis Ábalos, así como las cloacas socialistas con el caso Leire Díez. Tampoco ha querido hablar del clan de Los Rochos y las amenazas a la juez Beatriz Biedma, magistrada del caso David Sánchez.

Sánchez ha llegado incluso a presentar a su Gobierno como el más "limpio e íntegro" de la democracia. Una afirmación que contrasta con los procedimientos judiciales y las investigaciones que han situado bajo el foco a personas de su círculo político y personal.

El bloque de la izquierda ha sido inquebrantable incluso, Ada Colau, líder de Sumar, ha salido en defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente, expresando su solidaridad por "el lawfare" que, a su juicio, está sufriendo.