Apurar hasta el último minuto suele tener consecuencias en el envío postal. Tras semanas de intensa actividad desde la disolución de las Cortes y la convocatoria de comicios para el próximo domingo 29 de noviembre, las oficinas de Correos de toda España afrontan hoy la fecha límite para que los electores depositen su sobre con el voto, tras ampliar un día el envío.

Miles de ciudadanos que optaron por la vía postal esperan a las últimas horas para completar el trámite, lo que puede generar picos de afluencia e importantes colas en las principales sucursales urbanas desde primera hora de la mañana.

Desde Correos recuerdan que es imprescindible presentar un documento oficial de identidad original (DNI, pasaporte, carné de conducir o tarjeta de residencia) en el momento de la entrega del voto ante el empleado postal.

Si el elector no puede acudir presencialmente a la oficina a depositar su sobre - ya sea por movilidad, estar ingresado en el hospital, interno en prisión… -, deberá otorgar una autorización firmada a un tercero, acompañada de una fotocopia del documento de identidad del votante y el documento original de la persona autorizada. Sin estos requisitos, el voto no podrá ser admitido.

Consejos para evitar las esperas de última hora

Para esquivar los picos de mayor saturación y garantizar que la papeleta quede registrada a tiempo, se recomienda asistir en las horas centrales del día (entre las 12:00 y las 14:00 horas) y el tramo inmediatamente posterior a la salida del trabajo (a partir de las 18:00 horas) concentran la mayor afluencia, de esta forma, acudir a primera hora de la tarde o en los márgenes de apertura agiliza el trámite.

No todas las oficinas cuentan con horario continuado, mientras que las grandes sedes centrales permanecen abiertas de forma ininterrumpida hasta el cierre, las sucursales de menor tamaño o ámbito rural cierran al mediodía o en horario de tarde reducido. Además, en las oficinas dotadas de sistema informático de gestión de turnos, se aconseja consultar si es posible obtener cita previa o ticket digital antes de acudir físicamente al mostrador.

Asimismo, para evitar retrasos en ventanilla, se debe acudir con el sobre de votación ya cerrado y la documentación de identidad en la mano antes de ser atendido.

Custodia y traslado directo a las mesas el 29-N

Una vez recogidos los sobres, Correos activa el protocolo de custodia de los votos. Todos los envíos quedan bajo resguardo hasta el propio domingo 29 de noviembre, momento en el que los equipos postales los trasladarán a primera hora de la mañana a las mesas electorales correspondientes en cada colegio electoral de la geografía española para su posterior escrutinio.

Cabe recordar que aquellos electores que hayan solicitado el voto por correo ya no podrán votar de forma presencial en la urna de su colegio electoral este domingo, independientemente de si llegaron a entregar o no la documentación postal dentro del plazo.