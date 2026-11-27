José Luis Ábalos ha decidido que este viernes era un buen día para repartir lecciones de feminismo. El exministro socialista, que tiene bastante más que explicar ante la Justicia que ante las redes sociales, se ha lanzado a colaborar en la polémica del bulo "calladita" de Alberto Núñez Feijóo a Ada Colau para proclamarse nada menos que "siete veces más feminista" que el líder del PP.

En un mensaje publicado en las redes sociales, Ábalos señala: "Dice Núñez Feijóo que es feminista porque se crio en una casa con más mujeres que hombres. Yo soy el único varón de una familia con siete hermanas. Según su lógica, eso me convierte en siete veces más feminista que él".

El exministro encarcelado ha aprovechado también para acusar a los populares de estigmatizar a mujeres por su vida privada y de utilizar insultos machistas: "Ya conocemos el 'feminismo' del PP de Núñez Feijóo y sus altavoces mediáticos: mentir e insultar llamando 'putas' o 'prostitutas' a mujeres a las que ni siquiera conocen. Las señalan, inventan relatos falsos y difunden bulos que las estigmatizan, las degradan por su vida privada y las convierten en munición política", ha señalado Ábalos.

#EnElNombreDeÁbalos | El feminismo de Núñez Feijóo Dice Núñez Feijóo que es feminista porque se crio en una casa con más mujeres que hombres. Yo soy el único varón de una familia con siete hermanas. Según su lógica, eso me convierte en siete veces más feminista que él. Ya… https://t.co/rnfoYLG34i pic.twitter.com/iD3aO0LH2u — EN EL NOMBRE DE ÁBALOS (@abalosmeco) November 27, 2026

El exministro que ha tenido que dar explicaciones en sede judicial sobre la relación con Jésica Rodríguez y el piso de Plaza de España a cuenta del erario público se dedica a repartir carnés de feminista: "Todo ese ruido solo les sirve de cortina de humo para tapar su desprecio hacia sus adversarias políticas y hacia las mujeres que discrepan, le interpelan o ejercen responsabilidades públicas. Para muestra, el 'Y usted, calladita' a Ada Colau, o el 'parece que está muy necesitada' y el 'le va a entrar una crisis de ansiedad' dirigidos a Ana Pontón en el Parlamento gallego", señala en X.

Ábalos, que tenía conversaciones con Koldo García bastante reveladoras sobre lo que opina de la dignidad de las mujeres —"la Carlota se enrolla que te cagas"— acusa al PP de "desfachatez por presumir de defender a las mujeres mientras su partido blinda a sus alcaldes acusados de acoso y abuso en Móstoles o Algeciras y mantiene alianzas con Vox, que niega la violencia de género".

Ábalos termina su mensaje con un "¡Menos lecciones!". Una frase que tiene su gracia viniendo de alguien condenado a 24 años de prisión por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.