Vox ha elegido la Plaza de Toros de Valencia para poner el broche final a una campaña electoral en la que ha recorrido 35 provincias y 15 comunidades autónomas. El partido ha reunido, según sus propios datos, a unos 14.000 simpatizantes en un acto que ha desbordado el coso valenciano más de una hora antes de su comienzo y que ha servido a Santiago Abascal para reivindicar la "prioridad nacional" y reclamar una última movilización de sus votantes de cara a las elecciones del próximo domingo.

La formación ha querido cerrar la campaña en otro escenario de especial simbolismo para la derecha española después de haberla iniciado en la madrileña Plaza de Colón. La imagen de la Plaza de Toros abarrotada, con banderas de España y de Vox ondeando en el ruedo y los tendidos, ha sido una de las estampas de la tarde. Desde distintos puntos de la Comunidad Valenciana y de otras partes de España han llegado autobuses con simpatizantes para arropar al partido en su último gran mitin.

La expectación era tal que el recinto ya estaba prácticamente lleno mucho antes de la aparición de Abascal. Incluso una incidencia con las sillas que debían instalarse en el ruedo, que finalmente no llegaron, no impidió que el acto se desarrollase con normalidad. La ausencia de estos asientos permitió, según fuentes de la formación, dar cabida a más asistentes.

El ambiente festivo y de entusiasmo se hizo notar desde los momentos previos. Una indicación de la megafonía para que quienes fueran entrando se situasen en el lado derecho de la plaza provocó las risas y las reacciones irónicas del público. Muchos simpatizantes llevaban horas esperando la llegada del líder de Vox, que fue recibido entre aplausos y vítores.

Abascal pide votar "con valor" y no confiarse

El presidente de Vox hizo su entrada por la puerta grande de la plaza mientras los asistentes iluminaban el recinto con las linternas de sus teléfonos móviles y ondeaban banderas españolas. La canción "Prioridad nacional", que ha acompañado al dirigente durante sus mítines, sonó durante su recorrido por el ruedo, donde dio una vuelta antes de dirigirse a los simpatizantes.

El acto comenzó con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de la Dana y el homenaje a los caídos. Después, los distintos dirigentes de la formación fueron calentando el ambiente con críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y llamamientos a aprovechar la cita electoral del 29 de noviembre para propiciar un cambio político.

Abascal centró buena parte de su intervención en reclamar una movilización masiva y advertir de que una victoria no está garantizada. "Aspiro a salir el domingo y decir a todos 'misión cumplida': se va (Pedro Sánchez)", afirmó, aunque advirtió de que ese resultado todavía no está conseguido.

El líder de Vox insistió en que las encuestas favorables no sustituyen a los votos y pidió a sus simpatizantes acudir a las urnas sin confiarse. Para ilustrarlo, comparó las papeletas con las banderillas que se clavan en una corrida de toros. "No votéis con miedo, votad con valor, votad con ovarios y echadle cojones", reclamó ante los miles de asistentes.

También apeló a la posibilidad de sumar una mayoría suficiente junto al Partido Popular para desalojar a Sánchez de la Moncloa. En este sentido, defendió que Vox representa una alternativa para ciudadanos de distintas sensibilidades políticas y también para quienes hasta ahora no habían acudido a votar.

Durante su discurso, Abascal cargó contra la corrupción del Ejecutivo y mencionó los casos que afectan al entorno del presidente, entre ellos los relacionados con su hermano, su mujer, el caso Koldo y José Luis Ábalos. También criticó la situación de los servicios públicos, el encarecimiento de la vida, la inseguridad y la falta de oportunidades para los jóvenes.

La dana y los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz también estuvieron presentes en su intervención. El dirigente recordó a las víctimas de la catástrofe y a los afectados por los accidentes, y responsabilizó políticamente al Gobierno de la situación. En uno de los momentos más duros de su discurso, se dirigió a Sánchez con estas palabras: "Criminal, canalla, has provocado la muerte".

Garriga llama a no bajar los brazos

Antes de Abascal intervino el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, que presentó estas elecciones como una cita decisiva para el futuro de España. El dirigente pidió a los asistentes no dar por hecho ningún resultado y trabajar hasta el último momento para conseguir el cambio político.

Garriga acusó al PSOE de haber deteriorado los servicios públicos, la economía y la seguridad, además de haber cedido ante el separatismo. También reclamó a los simpatizantes que vigilen el desarrollo de la jornada electoral para evitar que se produzcan irregularidades y que no se pierda ningún voto.

En su discurso, defendió que Vox sale a escuchar a los ciudadanos y aseguró que el país atraviesa un momento especialmente grave. "Quizá es la última elección y no hay más oportunidades de cambiar el rumbo", advirtió, antes de pedir a los suyos que mantengan el esfuerzo hasta el domingo.

El dirigente también reivindicó la identidad nacional y las tradiciones españolas, y volvió a cargar contra la inmigración ilegal y lo que considera una amenaza para la identidad del país.

Gil-Lázaro y Barrera apelan al cambio

El cabeza de lista de Vox al Congreso por Valencia, Ignacio Gil-Lázaro, apeló a la esperanza de los valencianos y de los españoles que, según dijo, están "hartos de aguantar a este Gobierno inútil, mentiroso, traidor y corrupto".

Gil-Lázaro defendió que un Ejecutivo con Vox permitiría "rehacer todo cuanto Sánchez y su banda criminal se han cargado" y presentó a la formación como la alternativa para impulsar un "cambio profundo y tranquilo". También reivindicó la unidad nacional, la seguridad, la libertad y la defensa de las fronteras.

En la parte final de su intervención se dirigió a los asistentes en valenciano para llamar a los ciudadanos a levantarse por su tierra y por España: "Per València y per España. En peu valencians".

Por su parte, el presidente de Vox en Valencia, Vicente Barrera, destacó el significado personal que tenía para él cerrar la campaña en una plaza en la que había toreado en numerosas ocasiones. El exvicepresidente de la Generalitat agradeció a Abascal que hubiese escogido Valencia para el último acto electoral y aseguró que no olvidará ese paseíllo.

Barrera también recordó la dana y agradeció el apoyo recibido desde otros puntos de España tras la catástrofe. A su juicio, en las elecciones del domingo están en juego la libertad y la democracia, por lo que pidió un último esfuerzo a los votantes.

La número seis de Vox al Congreso por Barcelona, Júlia Calvet, completó las intervenciones reclamando a los asistentes que hablen con sus conocidos para conseguir una mayor participación. "Es ahora o nunca", advirtió, antes de animar a llenar las urnas el próximo domingo.

Con este acto multitudinario en Valencia, Vox ha puesto fin a una campaña marcada por la defensa de la prioridad nacional, las críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y los llamamientos a concentrar el voto para propiciar un cambio en la Moncloa.