Ada Colau ha cerrado este viernes la campaña electoral con una imagen de movilización que ha superado las previsiones de Frente Amplio. Unas 4.000 personas han llenado el recinto La Nave, en Villaverde (Madrid), mientras alrededor de un millar se quedaba fuera, sin poder acceder al acto.

La candidata a la Presidencia del Gobierno y otros dirigentes de la coalición, como el cabeza de lista por Madrid, Emilio Delgado, han salido a saludar a los simpatizantes que no habían conseguido entrar. Colau les ha pedido disculpas y ha asegurado que el próximo 29 de noviembre van a ganar las elecciones porque, según ha proclamado, "hemos pasado del miedo a la esperanza", como si la reinventada marca de Sumar no llevase gobernando desde hace más de tres años junto a Pedro Sánchez.

La aspirante ha aprovechado también para sacar el máximo rédito posible al bulo del "calladita" de Alberto Núñez Feijóo durante el debate electoral del jueves. "Las mujeres no vamos a estar calladitas este domingo", ha afirmado, en una campaña que ha terminado girando en buena medida alrededor de la expresión utilizada por el líder del PP.

La izquierda se vuelca con Colau

El cierre llega después de que el "calladita" del debate se haya convertido en un argumento de movilización que el PSOE y el resto de partidos situados a su izquierda han contribuido a amplificar durante las últimas horas, lo que sin duda ha ayudado a la exalcaldesa de Barcelona a cerrar la campaña con más protagonismo del que ha tenido en los últimos quince días.

La escena de Villaverde, con cánticos de "Ada, Ada, Ada... Remontada" y la canción Calladita, de Bad Bunny, de fondo, ha servido para escenificar el optimismo de una formación que llega al final de la campaña convencida de que puede dar la sorpresa.

Entre los asistentes se encontraban la eurodiputada Estrella Galán, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea regional, Manuela Bergerot, y el exdirigente de Podemos Ramón Espinar.

Después de haber respaldado buena parte de la agenda socialista del presidente del Gobierno, ahora Colau intenta presentarse como la alternativa capaz de renovar ese espacio político y movilizar a sus votantes.