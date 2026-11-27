Así fue el encuentro exclusivo del Club LD sobre las claves del 29N
El Club Libertad Digital ha reunido a Pedro Herrero, Estefanía Molina, José Rosiñol y Carmelo Jordá para analizar las claves de las elecciones y los hechos más relevantes de la campaña.
Raúl Vilas y José Rosiñol
Vilas y Rosiñol debaten sobre el uso político de los partidos nacionalistas en Cataluña por parte de Pedro Sánchez.
Estefanía Molina durante su primera intervención
La periodista, politóloga y escritora Estefanía Molina ha insistido en la importancia de los bloques sobre los partidos.
Raúl Vilas, José Rosiñol, Carmelo Jordá y Pedro Herrero
Los ponentes, junto con el director de Libertad Digital, han analizado los hechos más relevantes de la campaña electoral.
Estefanía Molina durante el encuentro
El exclusivo Diálogo del Club Libertad Digital ha contado con la participación de la politóloga, escritora y periodista Estefanía Molina. Molina ha abordado las distintas maneras en las que Pedro Sánchez ha evitado la fiscalización de su legislatura.
Carmelo Jordá durante el encuentro
El periodista de Libertad Digital Carmelo Jordá ha criticado la ausencia de un debate sobre la gestión del Ejecutivo durante la campaña.
Raúl Vilas, José Rosiñol y Estefanía Molina
José Rosiñol, consultor y expresidente y fundador de Sociedad Civil Catalana, ha subrayado la utilización de la victimización como estrategia electoral.
El consultor Pedro Herrero en una de sus intervenciones
Pedro Herrero ha explicado que "en vez de estar pivotando una campaña sobre propuestas políticas, llevamos analizando toda la campaña alrededor de las encuestas y cómo el PSOE ha conseguido girar la narrativa alrededor de si Pedro Sánchez va a ser capaz de ganar las elecciones".
Claves del 29N: el Diálogo del Club LD
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Raúl Vilas, director de Libertad Digital modera el debate
El director de Libertad Digital ha moderado el debate sobre el análisis de la campaña electoral.