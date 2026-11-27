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El consultor Pedro Herrero en una de sus intervenciones

Pedro Herrero ha explicado que "en vez de estar pivotando una campaña sobre propuestas políticas, llevamos analizando toda la campaña alrededor de las encuestas y cómo el PSOE ha conseguido girar la narrativa alrededor de si Pedro Sánchez va a ser capaz de ganar las elecciones".