Cayetana Álvarez de Toledo ha vuelto a poner el foco en la polémica del "calladita" de Alberto Núñez Feijóo a Ada Colau, pero esta vez con un mensaje todavía más contundente contra la izquierda. La número dos de Feijóo ha resumido en una enumeración de escándalos y episodios controvertidos lo que considera el verdadero silencio de los dirigentes izquierdistas: "Corrupción, prostitución, apagón, invasión, degradación, Urda, Adamuz… La izquierda, calladita ante la destrucción de la decencia y la democracia".

La dirigente popular ha insistido en que la controversia suscitada por las palabras de Feijóo durante el debate a cuatro no responde a una preocupación real por las mujeres, sino a una operación política para desgastar al candidato del PP. "Esta vez no es el apocalipsis cognitivo. Es pura manipulación por desesperación", ha resumido en su crítica.

Esta vez no es el apocalipsis cognitivo. Es pura manipulación por desesperación. Corrupción, prostitución, apagón, invasión, degradación, Urda, Adamuz… La izquierda, calladita ante la destrucción de la decencia y la democracia. ——

Hoy, en Valencia. @ppcv pic.twitter.com/F0l5HQ03ki — Cayetana Álvarez de Toledo (@cayetanaAT) November 27, 2026

El mensaje enlaza con la intervención que protagonizó este viernes en Valencia, donde participó en el coloquio 'Hablemos de España', junto a la alcaldesa María José Catalá y con Esteban González Pons como moderador. Allí ya había denunciado lo que considera una manipulación deliberada de las palabras del presidente del PP y había reivindicado a las mujeres "fuertes y valientes que no van de víctimas".

La polémica del "calladita", en el centro de la campaña

Álvarez de Toledo ha defendido que las palabras de Feijóo a Ada Colau tenían un contexto concreto: reprocharle que, según su interpretación, hubiera permanecido en silencio ante la actuación de Pedro Sánchez durante su visita a Paiporta después de la DANA del 29 de octubre de 2024.

Recordemos que la catástrofe, que dejó 234 fallecidos, continúa siendo uno de los asuntos centrales del debate político valenciano. La dirigente popular sostiene que resulta llamativo que la izquierda haya convertido una expresión pronunciada durante un enfrentamiento televisivo en el principal asunto de discusión, mientras evita pronunciarse sobre otros episodios que considera mucho más relevantes.

En Valencia, Álvarez de Toledo fue especialmente explícita: "Calladitas se han quedado en la izquierda tras la destrucción de la DANA". Su argumento es que la controversia sobre el término utilizado por Feijóo pretende desplazar el debate desde la gestión política y los escándalos que afectan al Ejecutivo hacia una acusación de machismo.

La diputada también cargó contra la interpretación de la izquierda, a la que atribuyó un "apocalipsis cognitivo" por su supuesta incapacidad para comprender las posiciones de sus adversarios. Una estrategia que, según denunció, responde al "desespero" ante la proximidad de las elecciones.

Corrupción, prostitución y apagón: los asuntos que señala

En su intervención, la dirigente popular amplió sus críticas y enumeró distintos episodios que considera ejemplos del silencio de los representantes izquierdistas. Entre ellos mencionó la corrupción, las informaciones sobre la contratación de mujeres en empresas públicas, el caso del exministro José Luis Ábalos y la polémica por las pulseras antimaltrato.

También recordó la ley del solo sí es sí y las rebajas de condenas a agresores sexuales, además de la crisis del apagón y la invasión de Ceuta. A esta relación añadió los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, que utilizó para cuestionar la respuesta del presidente del Gobierno ante las tragedias.

"Calladitas se han quedado todos", insistió al enumerar estos episodios. La acusación de Álvarez de Toledo apunta directamente a lo que considera una doble vara de medir: una izquierda que, según su denuncia, exige explicaciones a sus adversarios por una expresión concreta, pero no mantiene el mismo nivel de exigencia ante los problemas que afectan al Ejecutivo.

La diputada también sostuvo que Sánchez ha terminado abandonando a distintos colectivos y territorios, entre ellos los valencianos, los ceutíes y las mujeres.

Feijóo y la petición de una mayoría contundente

La ofensiva verbal de Álvarez de Toledo se produce en plena recta final de la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. La dirigente popular ha reclamado una mayoría suficientemente amplia para evitar que el PSOE pueda convertir una eventual derrota electoral en una posición desde la que condicionar la legislatura.

En el acto de Valencia describió la estrategia de Sánchez como una combinación de "fraude, miedo y odio" y advirtió de que el presidente buscaría aglutinar a toda la izquierda para reducir las diferencias con el PP. Frente a ello, pidió "abrir la brecha" entre ambas formaciones y conseguir una victoria popular contundente.

También tuvo palabras para el expresidente socialista Felipe González, cuya opinión sobre la situación política actual pidió tener en cuenta, y coincidió parcialmente con las críticas de Carles Puigdemont a Sánchez, al que calificó de "inmoral y cínico", aunque matizó que "España no ha sido derrotada".

Su llamamiento final fue dirigido a los militantes y simpatizantes del PP, a quienes pidió actuar con valentía y convencer a los ciudadanos para respaldar a Feijóo. La polémica del "calladita" se ha convertido así en uno de los últimos enfrentamientos de una campaña marcada por los reproches entre los principales partidos. Álvarez de Toledo ha optado por responder a las críticas con una enumeración de los asuntos que considera incómodos para la izquierda y una acusación que resume toda su intervención: mientras el debate se concentra en una palabra, sostiene que hay demasiados escándalos ante los que sus adversarios políticos han preferido guardar silencio.